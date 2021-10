Une «Nuit blanche» pour mettre les corps en mouvement

Audio 04:08

«Mettre les corps en mouvement», c'est le mot d'ordre de cette 20e édition de la Nuit blanche, quelque peu perturbée par le mauvais temps, à Paris et dans 13 communes de la périphérie. © dossier presse Nuit blanche

Texte par : RFI Suivre 5 mn

La pluie et les rafales de vent auront quelque peu perturbé la Nuit blanche qui fêtait pourtant sa 20e édition à Paris et dans 13 communes d'Ile de France. Comme chaque année, le public était invité à découvrir des créations contemporaines, et gratuites, pour peu qu'il ait prévu bottes et ciré.