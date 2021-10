Antony Blinken à Paris: une visite sous tension du secrétaire d'État selon la presse américaine

Officiellement dans la capitale française pour participer à une réunion de l’OCDE, Antony Blinken doit y rencontrer son homologue français Jean-Yves Le Drian. Objectif : se réconcilier avec la France après la récente crise diplomatique, suite à l’annulation par l’Australie d'une commande de sous-marins français au profit d'un accord avec les États-Unis.

D’après la presse américaine, Antony Blinken, qui est parfaitement francophone, doit s’attendre à être plutôt fraîchement accueilli. Pourtant le chef de la diplomatie américaine considère Paris, où il a passé dix ans à l'adolescence, comme sa « seconde maison ». Amoureux de la France depuis sa jeunesse, le secrétaire d’État avait été chaleureusement accueilli dans la capitale française lors de sa visite en juin dernier.

Mais le contexte a changé. L’annonce surprise d’un partenariat indo-pacifique et l’annulation par l’Australie de l’achat de sous-marins français pour acheter des sous-marins américains a provoqué une crise sans précédent entre les deux pays. D’après le New York Times, les Français ont du mal à comprendre pourquoi Antony Blinken ne les a pas informés de la préparation de ce pacte avec l’Australie et la Grande-Bretagne lors de sa venue en juin dernier.

Le chef de la diplomatie américaine ne cache pas son malaise face à la colère de Paris, écrit le Washington Post. Du fait de ses liens avec la France, il serait même personnellement touché par cette crise avec le plus ancien allié des États-Unis. D’après la presse américaine, Antony Blinken usera de tout son charme pour apaiser les tensions avec Paris. Mais il sait aussi que cela prendra du temps et nécessitera des engagements concrets.

