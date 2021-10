France : le monde politique rend hommage à Bernard Tapie

Le monde politique a rendu hommage dimanche à Bernard Tapie après le décès, à l'âge de 78 ans, de ce « combattant » aux « mille vies » qui a « inspiré des générations de Français ».

« Le président de la République et son épouse sont touchés par le décès de Bernard Tapie, dont l'ambition, l'énergie et l'enthousiasme furent une source d'inspiration pour des générations de Français », a indiqué dans un communiqué l'Elysée, rendant hommage à cet homme aux « mille vies ».

Les réactions se sont multipliées dans toute la classe politique. Même son adversaire en 1989 d'un débat télévisé sur l'immigration resté dans les annales, l'ex-président du Front national, Jean-Marie Le Pen, a rendu hommage au « caractère exceptionnel de sa personnalité ».

A l'université de rentrée du parti présidentiel LREM à Avignon, le Premier ministre Jean Castex a salué un « combattant » et un « homme très engagé », notamment « contre l'extrême droite » qui aura « lutté pied à pied contre la maladie ». L'ancien président Nicolas Sarkozy a estimé, comme beaucoup, que l'ex-ministre de la Ville « aura donné à chacun une leçon de courage et de dignité » face à sa « cruelle maladie ».

« Un véritable phoenix », a résumé le maire de Nice, Christian Estrosi, « bouleversé par la disparition de (s)on ami ». Louant un « homme à la faconde légendaire, et la voix de stentor, gouailleur mais tellement vrai », Jack Lang, qui l'a côtoyé dans le gouvernement de Pierre Bérégovoy au début des années 1990, retient la « générosité même » de ce « combattant permanent, inflexible, et intransigeant face au Front national ».

« C'est une figure qui a incroyablement marqué la société française, avec à la fois ses côtés discutés, polémiques, et en même temps cette espèce d'énergie comme un soleil », a réagi le président du MoDem, François Bayrou. La plupart des candidats à la présidentielle ont également insisté sur le parcours exceptionnellement riche de « Nanard ».

« Bernard Tapie a vécu mille vies. Amoureux du football, engagé pour Marseille, meneur d'hommes, self-made-man, je garde de lui l'image d'un combattant acharné », a réagi l'ex-LR Xavier Bertrand. « Adieu Bernard. Une audace, un panache, des combats. Et toujours ce sourire et cette énergie qui emportaient tout sur leur passage », a abondé sa rivale à droite, Valérie Pécresse.

A gauche, la socialiste Anne Hidalgo a relevé l'« incroyable vie que celle de Bernard Tapie », faite de « courage », d' « audace », de « passion » et d' « excès ». Le candidat communiste Fabien Roussel a salué, « son énergie inouïe » et Arnaud Montebourg a rendu hommage à « un homme comme on les aime parce qu'il n'avait jamais peur. Il était de toutes les audaces, à la Française ! »

(avec AFP)

