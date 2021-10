Pandora Papers: Dominique Strauss-Kahn épinglé pour son recours à l'évasion fiscale

L'ancien directeur du FMI, Dominique Strauss-Kahn, le 26 juin 2013. REUTERS/Charles Platiau

Texte par : RFI

Les Pandora Papers révèlent que plus de 300 responsables politiques du monde entier, ainsi que des milliardaires ou des stars ont recours à des paradis fiscaux, principalement pour échapper à l'impôt dans leur propre pays. Parmi ces personnalités, on retrouve le Français Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l’Économie et ancien directeur FMI.