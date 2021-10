Reportage

Présidentielle 2022: les macronistes entre prudence et confiance

Photo de famille lors du campus d’été de la majorité présidentielle à Avignon le 3 octobre 2021. AFP - NICOLAS TUCAT

Un air de campagne flottait sur le campus d’été de la majorité présidentielle ce week-end. Plus de 4 000 militants étaient réunis à Avignon autour du Premier ministre et d’une large partie de son gouvernement pour rappeler les troupes, à sept mois de la présidentielle. Une échéance que les marcheurs abordent avec à la fois confiance et prudence.