Procès du 13-Novembre, semaine 4: respecter l'équilibre de la prise de parole, une exigence

Diplômé en communication politique à l'université Paris XII, Thibault Guichard, historien à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), est également doctorant contractuel à l'université Paris VIII. Pour RFI, il suit les auditions du procès des attentats du 13 novembre 2015, et nous livre chaque lundi son regard sur le déroulement des audiences au cours de la semaine précédente.

RFI : Le procès commence sa cinquième semaine. C’est la deuxième consacrée à l’audition des parties civiles. Elles vont se succéder ainsi à la barre jusqu’à la fin du mois. Mais d’abord, qu’est-ce qu’une partie civile ?

Thibault Guichard : En droit français, on appelle « partie civile » la personne qui s’estime victime d’une infraction pénale et qui intervient dans un procès afin d’obtenir la réparation du préjudice subi. Se constituer partie civile implique donc de faire reconnaître et défendre ses intérêts. C’est un acteur à part entière du procès, dont le rôle est bien distinct de celui du ministère public – elle ne peut pas demander la condamnation pénale des accusés – et ne se confond pas avec celui de témoin.

Une constitution de partie civile n’implique donc pas de devoir témoigner devant la Cour. Alors, pourquoi le faire ?

Derrière ces objectifs de « réparation » et de « reconnaissance », on peut identifier des dizaines voire des centaines de cheminements possibles qui conduisent une victime à faire entendre sa voix dans l’espace du tribunal. Cette semaine, certains ont simplement évoqué un « besoin », d’autres la volonté de témoigner en mémoire d’un ami disparu, quand d’autres encore ont affirmé leur souhait de « parler en leur nom » afin d’éviter toute récupération de leur souffrance. Une des victimes, présente à la Belle Équipe le soir du 13 novembre, a affirmé « On ne sort pas indemne de cette atrocité ». C’est donc comme si le mal et la « damnation » du crime l’avaient tellement affectée qu’elle en aurait perdu son innocence : il faut alors s’expliquer, à soi et aux autres, le sens de cette expérience, comment elle transforme le destin d’un individu.

Au total, combien sont-elles à avoir pris la décision d’être entendue à la barre ?

Sur les 2 300 parties civiles officiellement constituées, 350 s’exprimeront devant la Cour. Avant le début du procès, dans un souci d’équilibre de la prise de parole, un quota de 15% avait été fixé, soit à l’époque 250 auditions. Or, la procédure permet de se constituer partie civile jusqu’au réquisitoire. Leur nombre pourrait donc encore augmenter.

N’y a-t-il pas un risque de déséquilibre, au détriment des droits de la défense et contre la volonté du président de maintenir ce procès sur les rails de la « norme » ?

Cette crainte tient à la magnitude des attaques le soir du 13 novembre et au caractère « hors norme » ce procès. Mais, elle s’explique aussi pour des raisons historiques et de tradition juridique. Le système de procédure français est à dominante inquisitoire, ce qui veut dire que c’est le juge qui dirige le procès.

Lorsqu’au début des années 2000, le garde des Sceaux avait fait voter une loi pour renforcer les droits des parties civiles, plusieurs magistrats et avocats s’étaient fait entendre, craignant un dévoiement du procès pénal. Ne risquait-on pas de soumettre les juges à la pression de l’émotion ? En quoi l’expression d’une souffrance pourrait aider les magistrats à établir leur intime conviction ?

La campagne de l’association de victimes « Légitime défense » pour le maintien de la peine capitale, dans les années 1980, était encore dans tous les esprits. Cependant, à l’heure du procès « V13 », plusieurs parties civiles ont signifié leur attachement aux principes de l’État de droit. Ces prises de position sont importantes : elles montrent qu’il y a une confiance dans le fait que la démocratie serait la meilleure réponse à la barbarie. Cette confiance est-elle également partagée parmi les parties civiles ? C’est que réaffirmer ces principes implique aussi de croire avec fermeté à l’exigence d’équilibre qui impose de placer la présomption d’innocence des prévenus au-dessus de la bonne foi des parties civiles. Exigence encore plus difficile à tenir dès lors que certains accusés ont voulu légitimer les attentats, suscitant chez quelques victimes l’expression d’un sentiment de colère, en plus de leur incompréhension et de leur douleur. Dans ces conditions, la question pour les semaines à venir sera notamment de savoir si le président parviendra à tenir et faire respecter la sérénité des débats.

