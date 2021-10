Procès du 13-Novembre: la souffrance des familles de victimes des terrasses

Avant de débuter quatre semaines de témoignages des parties civiles du Bataclan, c’était mardi 5 octobre, le dernier jour consacré à celles des terrasses. La cour a notamment entendu plusieurs proches de personnes tuées à la Belle Équipe, ces « victimes par ricochet » selon la formule d’une d’entre elles, auxquelles de nombreux rescapés ont rendu hommage ces derniers jours.

Il y a Jean-Bernard, « papa d’une famille condamnée à perpétuité ». Brisé, il préfère laisser aux amies de sa fille Anne-Laure le soin de l’évoquer, rapporte notre journaliste du service France, Laura Martel. Mais il a tenu à venir à la barre « parce qu’on ne parle pas assez des victimes et trop des terroristes », ces « gens qui ne méritent pas qu’on les appelle par leur nom », qui ne suscitent en lui « ni colère ni haine » mais de la « pitié », car ils n’ont « ni cœur ni raison » pointe-t-il.

De son côté, Marie-Amélie décrit les répliques du séisme de la mort de sa sœur Marie : leur père, décédé deux ans plus tard. Il était « âgé, mais le chagrin l’a emporté sur la vieillesse », assure-t-elle. Leur mère est désormais atteinte de troubles cognitifs. « Le présent est trop douloureux. Elle vit dans sa mémoire ancienne où les morts ne sont pas morts ». Quant à Samy, le fils de Marie, il tente « de se construire avec cette douleur, mais aussi en dehors », « je ne veux pas que ça devienne son identité », souffle Marie-Amélie.

« Du jour au lendemain, le bonheur disparait »

Gregory, lui, dort depuis six ans dans le salon, incapable de toucher à la chambre qu’il partageait avec Justine. La colère et la culpabilité le rongent. Car il n’était pas là ce soir-là. « On me dit : "t’aurais rien pu faire". Certes. Mais j’aurais peut-être pu ne serait-ce qu’essayer de la sauver ou accompagner son dernier battement de cœur. »

Quant à Dominique, elle apprend vite que son fils est gravement blessé. Élue parisienne, elle arrive à se rendre sur place, guette les ambulances. Mais jugé cas désespéré, Victor ne sera pas transféré. « Toute ma vie, je regretterais de ne pas avoir passé ce dernier barrage pour qu’il ne meure pas seul » confie-t-elle dans un sanglot. Puis elle ajoute : « Du jour au lendemain, le bonheur disparait et apparait une vie sans plaisir sans projet comme si le temps était suspendu et nous aussi. »

