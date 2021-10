L'avocat de Lucien Ebata dément la garde à vue de l'homme d'affaires

Cette information est triplement fausse, d’une part M. Ebata n’a jamais été interpellé, n’y appréhendé. D’autre part, encore moins au Bourget, et enfin surtout pas avec de l’argent en espèce. Donc la diffamation dont il est victime est suffisamment grave pour que l’on clarifie la position. M. Ebata a été entendu dans le cadre de convocations qui étaient de longue date, il y a répondu et il a, à ce titre, été entendu par la justice française et il a été remis en liberté à l’issue de ces auditions.