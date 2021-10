Procès du 13-Novembre: témoignages cathartiques et hommage aux victimes

Pour de nombreuses parties civiles, témoigner pendant le procès des attentats du 13-Novembre a été une affaire de catharsis mais aussi une opportunité de rendre hommage à des victimes. ici, la plaque commémorative devant l'entrée du Bataclan, le 3 septembre 2021. © Thomas Coex, AFP

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les survivants et proches des victimes du Bataclan ont continué de raconter l’horreur de l’attaque et leurs difficultés à se reconstruire, ce jeudi 14 octobre. Alors que Veronique est venue évoquer le souvenir de sa fille Claire, et la douleur de n’avoir eu aucun détail sur la mort de sa fille unique qu’elle a élevée seule, la rescapée Marie a aussi exigé de raconter les horreurs de l’attaque et de voir un ami mourir dans ses bras.