France: à Oyonnax, Xavier Bertrand lance sa campagne marathon

Dans la course pour l’investiture à droite, Xavier Bertrand a donné, ce jeudi 14 octobre au soir, à Oyonnax et face à 200 militants et sympathisants, le coup d’envoi de sa campagne marathon. Cinquante déplacements d’ici à début décembre, pour tenter de s’imposer au Congrès de départage. Mais les choses ne seront pas simples pour celui qui a quitté le parti Les Républicains (LR) en 2017 et qui a fait cavalier seul durant de longs mois.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Oyonnax, Lucile Gimberg

« Il y a des personnes qui sont ici parce qu’elles me soutiennent depuis longtemps. Il y a des personnes qui viennent aussi pour écouter ce que j’ai à proposer. Et il y a des personnes qui aussi, à mon égard, ont des regrets ou de la rancœur ». Xavier Bertrand sait qu’il doit reconquérir le cœur de nombreux militants LR. Comme celui de Jean : « On ne quitte pas le navire et on ne revient pas après. Après selon ses idées qu’il veut développer, on pourra le soutenir, peut-être. Moi, il y avait Barnier que j’aimais bien, parce que c’est un mec qui a toujours été droit dans ses bottes, qui est toujours resté avec nous. ».

Les « sirènes de l’extrême droite »

Alors Xavier Bertrand explique qu’il a quitté Les Républicains (LR) il y a quatre ans parce que, selon lui, le parti cédait « aux sirènes de l’extrême droite ». C’était l’époque Laurent Wauquiez. Et, pour contrer la fidélité de Michel Barnier, il martèle son argument à lui : sa position de leader dans les sondages à droite : « Et ça se jouera au deuxième tour de cette élection présidentielle. Allez, je vous dis les choses comme je les pense, entre Emmanuel Macron et moi ».

Applaudissements timides

La salle est polie, les applaudissements timides. Mais après l’échange avec les militants et sympathisants, l’ancien ministre et président de région a convaincu certaines personnes : « L’image de la France, la valeur travail… » pour l'un. « L’approche de terrain et le sens pragmatique, la connaissance… » pour un autre. Au point de reprendre sa carte ? « Depuis cet après-midi ». Mais beaucoup attendent tout de même encore de voir : « Il a fait une bonne prestation, mais encore faut-il voir les autres candidats ».

►À écouter aussi: Éric Ciotti, candidat à l’investiture Les Républicains pour l’élection présidentielle

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne