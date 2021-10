Paris organise son premier «Salon du CBD» en plein flou juridique sur le cannabinoïde

Le commerce du CBD a explosé en France et en Europe, et pourrait représenter 1 milliard d'euros d'ici deux ans. Ici, un magasin de CBD parisien, le 2 février 2021. © Bertrand Guay, AFP

RFI

En France et en Europe, le marché du CBD est en pleine croissance et pourrait représenter plus d’un milliard d’euro d’ici 2023. Alors que le flou juridique qui entoure la commercialisation en France de cette molécule du cannabis non-psychotrope pourrait s’éclaircir prochainement, le tout premier « Salon du CBD » avait lieu à Paris les samedi 16 et dimanche 17 octobre.