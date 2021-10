Massacre du 17 octobre 1961: pour les descendants des victimes, Macron n'est pas allé assez loin

Le pont de Bezons. Le président Emmanuel Macron a dénoncé des «crimes inexcusables» sans réellement reconnaître, comme le demandent les associations, un «crime d'État». AFP - RAFAEL YAGHOBZADEH

Le samedi 16 octobre 2021, Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de la répression sanglante du 17 octobre 1961 à Paris. Soixante ans après, alors que le bilan de cette journée tragique est toujours inconnu et très discuté - on parle au moins de plus de 100 morts - son geste et ses mots sont loin d’avoir satisfait les descendants de victimes.