Procès du 13-Novembre, semaine 6: le «devoir de mémoire» s'adresse à tout le monde

Diplômé en communication politique à l'université Paris XII, Thibault Guichard, historien à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), est également doctorant contractuel à l'université Paris VIII. Pour RFI, il suit les auditions du procès des attentats du 13 novembre 2015, et nous livre chaque lundi son regard sur le déroulement des audiences au cours de la semaine précédente.

RFI : Cette semaine, vous souhaitez revenir sur la notion de « devoir de mémoire », plusieurs fois invoqué par les parties civiles qui viennent déposer à la barre. De quoi parle-t-on ?

Thibault Guichard : Le « devoir de mémoire » définit un rapport obligé au passé : pour celles et ceux qui l'invoquent, il existerait un impératif moral à se remémorer certains événements, par exemple des événements traumatiques, comme l’ont été les attentats du 13-Novembre.

Cette formule s’est imposée en France, dans le débat public, à partir des années 1970 et 1980. Comme l’ont montré les travaux de l’historien Sébastien Ledoux, l’apparition du néologisme est en fait contemporaine d’un usage nouveau du concept de « mémoire » lui-même, de plus en plus associé à la figure de la victime, laquelle incarnerait une exigence de réparation.

Dans le contexte du procès des attentats du 13-Novembre, à qui s’adresse cette injonction à se souvenir et à quoi renvoie-t-elle ?

C’est d’abord pour eux-mêmes que les victimes du 13-Novembre invoquent ce devoir : ils viennent témoigner pour donner un sens nouveau à leur traumatisme, pour ne plus subir l’événement mais, grâce au récit, le mettre à distance.

Certains, en tant que témoin direct des attentats, estiment aussi de leur devoir et de leur responsabilité de venir à la barre en mémoire de tous les morts, de tous ceux qui « demeureront silencieux pour toujours », comme l’écrivait le poète et romancier polonais Czeslaw Milosz (1911-2004). À l’injustice du crime, leur intervention voudrait empêcher une nouvelle injustice, cette fois de l’oubli.

Et puis, certaines parties civiles viennent nous parler de leur expérience pour que leur parole soit entendue par le reste de la société, afin de « faire en sorte, comme l’a expliqué une partie civile au 22e jour d’audience, que, plus jamais, quelqu’un puisse vivre » ce qu’ils ont vécu le 13-Novembre.

Le « devoir de mémoire » s’adresse ici à tout le monde : en effet, puisque le 13-Novembre ne les concerne pas uniquement, eux, en tant qu’individus, mais l’ensemble des Françaises et des Français, ces parties civiles viennent à la barre dans un effort de transmission. Le sens de leur témoignage est déterminé au fond par la perspective d’un avenir à construire : « J’attends du procès […] une réparation morale pour se reconstruire » et « [restaurer] un sentiment de justice [qui] doit nous guider vers un avenir plus serein », a expliqué une autre partie civile. Ce « nous » opère ici un glissement, de l’individu, à la communauté des victimes, jusqu’à inclure l’ensemble de la société.

Il y a deux semaines, un avocat de la défense, Me Mechin, s’est inquiété que le procès ne se transforme en « cérémonie d’hommage ou de commémoration », interrogeant « le sens de cette audience ». Au regard de ce que nous avons dit, comment analysez-vous cette intervention ?

Il s’agit de dénoncer un « abus de mémoire », au sens qu'en donne le philosophe Paul Ricœur (1913-2005) : un excès mais aussi un mésusage. Il n’est pas choquant ni déplacé, en soi, de rappeler les noms des victimes des attentats du 13-Novembre. Mais pour cet avocat, ce rappel devrait se faire avec justesse et mesure, à moins d'être contraire à l'idée de justice et au principe d'équité dans le traitement de tous les acteurs de ce procès.

Je voudrais aussi remarquer qu’en plus d’invoquer un « devoir de mémoire », certaines parties civiles ont exprimé le vœu que la société oublie « le nom et le visage » des accusés. Pourtant, il n’est pas du ressort de la Cour de définir une « mémoire juste » du 13-Novembre, et on peut s’interroger sur cette demande d’oubli. Parce que leurs choix et leurs actes s’accommoderaient mal avec les idéaux et les valeurs que la société veut projeter d’elle-même, il faudrait oublier le nom des terroristes, et aussi leur vécu. Par un « abus d’oubli », on risquerait toutefois de refouler le phénomène du terrorisme. Or, pour le comprendre complètement, la société doit avoir conscience que le terrorisme ne lui est pas extérieur ni étranger, mais qu’il en est, en partie, le produit.

