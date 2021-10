Politique: à quoi joue François Hollande ?

L'ancien président François Hollande (ici en septembre 2021) Pierre RENE-WORMS / FMM - PIERRE RENE-WORMS

Texte par : RFI Suivre 1 mn

A six mois du 1er tour de l'élection présidentielle, François Hollande distribue les mauvais points. Dans son nouveau livre « Affronter » mais aussi dans l'ouvrage sur Emmanuel Macron des journalistes du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme, « Le traître et le Néant », l'ancien président ne retient pas ses coups contre l'actuel chef de l'Etat mais aussi la gauche. Une stratégie difficile à décrypter.