Procès des attentats du 13-Novembre: Ann-Flore, «victime par ricochet» du Bataclan

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, les auditions de rescapés et proches de victimes de l'attaque du Bataclan se poursuivent. Ce mercredi 20 octobre, la cour a notamment entendu Ann-Flore, une jeune femme dont le père a été tué et la mère grièvement blessée. Une de ces « victimes par ricochet », comme se décrit elle-même, qui a tu sa douleur pendant 6 ans avant de s’autoriser à s’épancher à la barre.

Avec notre envoyée spéciale, Laura Martel

Quand elle apprend pour les attentats, Ann-Flore met un temps à se rappeler que ses parents sont au Bataclan : « J’appelle mon père, ça ne répond pas, ma mère, ça ne répond pas ».

« Perdue comme une gamine de 2 ans et demi », elle se laisse guider par une amie qui l’emmène chez elle. « Ce qui est fou, c’est que je regarde alors ma vie à la télé. Je fais des calculs sinistres : sur 1 500 personnes, c’est pas possible que ça tombe sur eux ». Mais vers minuit, sa sœur l’appelle. « Elle me dit : “Maman est vivante”, je comprends que mon père est mort, je hurle, pour la dernière fois, le mot “papa” ».

Le lendemain, à l’hôpital, auprès de sa mère grièvement blessée, Ann-Flore apprend que son père est mort d’une balle dans la tête. « Pour moi, c’est l’anéantissement d’un être vivant : sa tête, c’est son âme. » « Quand je pense à lui aujourd’hui, poursuit-elle, son visage est devenu un trou : un trou dans sa tête, un putain de trou dans mon ventre et dans mon cœur ».

Elle a quitté Paris

Appartement, travail, amis, Ann-Flore plaque tout, fuit Paris qui cristallise sa colère plus que les terroristes. Même si elle « a peur de donner des billes à la défense », dit-elle, Ann-Flore confie avoir grandi avec une tristesse qui s’est transformé en haine des autres et qu’il lui est « facile de se sentir proche » des accusés.

« On était du même côté, on était humains, mais ce qui nous distingue aujourd’hui, c’est qu’eux ont lâchement décidé de glisser du côté des méchants. Lâchement, car la vie nous laisse toujours le choix et eux ne se sont jamais responsabilisés », souligne la jeune femme, avant de conclure : « Je sais que les accusés croient en un au-delà. En tant qu’agnostique, je voudrais vous dire que l’au-delà n’existe pas, le paradis, c’était ici et vous avez tout foutu en l’air. »

