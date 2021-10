reportage

France: à Calais, une grève de la faim pour dénoncer le traitement des migrants

Depuis le 10 octobre, un prêtre et deux militants sont en grève de la faim pour dénoncer le traitement des migrants à Calais. © RFI / Marie Casadebaig

Depuis plusieurs semaines, à Calais, ville frontière avec la Grande-Bretagne dans le nord de la France, des associations dénoncent le harcèlement policier dont sont victimes les personnes exilées, qui vivent à la rue. Elles seraient entre 1000 et 1500, venues de la corne de l’Afrique principalement, mais aussi d’Afghanistan ou du Bangladesh. Les expulsions de campement de fortune et les destructions de biens se multiplient dans la région. Un prêtre et deux militants ont entamé une grève de la faim il y a 12 jours pour dénoncer la situation.