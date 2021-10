Hausse du carburant: l'opposition pas convaincue par l'indemnité de 100 euros

«C'est une indemnité de la trouille», estime le député Insoumis Eric Coquerel. Martin BUREAU / AFP

Jean Castex l'a annoncé ce jeudi soir 22 octobre : 38 millions de Français toucheront une indemnité de 100 euros dans les prochains mois pour les aider à faire face à l'envolée des prix des carburants. La solution la plus juste et la plus efficace, selon le Premier ministre. Il s’agit d’une politique du carnet de chèque à courte à vue, répond l'opposition.