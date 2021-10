Présidentielle 2022: Anne Hidalgo présente son «projet de reconquête» à Lille

Devant 1700 militants et élus socialistes, la candidate du PS Anne Hidalgo a présenté plusieurs mesures concrètes.

Anne Hidalgo a officiellement été investie candidate du Parti socialiste pour l’élection présidentielle ce samedi à Lille. Devant plus d’un millier de personnes, la maire de Paris a déroulé les grandes lignes de son projet et quelques propositions concrètes.

« Je viens porter un projet de reconquête. Cette reconquête est sociale, cette reconquête est écologique, cette reconquête est démocratique. » Un mois et demi après s'être déclarée candidate à Rouen, Anne Hidalgo est officiellement candidate du Parti socialiste. Devant 1 700 militants et élus socialistes réunis pour son premier grand meeting à Lille, la maire de Paris a défendu, visant la droite, « une candidature qui refuse la capitulation identitaire », et lâché ses coups contre le sortant Emmanuel Macron.

Alors que ses concurrents à gauche commencent à distiller leur programme, Anne Hidalgo a souhaité frapper fort avec des propositions concrètes. Se plaçant en « héritière des combats » sociaux de Lionel Jospin, François Hollande et Ségolène Royal, elle a égrainé une longue série de propositions, à commencer par « une rémunération digne pour chacune et chacun ».

ISF climatique

La candidate socialiste veut aussi lancer « une politique pour encourager massivement le syndicalisme », mettre en place « une assurance chômage universelle », et faire de la santé mentale « une grande cause » de son quinquennat. Elle prévoit également de généraliser « l'encadrement des loyers dans les zones tendues », de créer « un service public de la petite enfance » et de mettre en place une loi pour « le droit de mourir dans la dignité ».

La maire de Paris portera aussi dans la campagne les objectifs, entre autres, d'amener « 60% d'une classe d'âge le nombre de diplômés du supérieur », « atteindre la neutralité carbone en 2050 », « une réforme profonde de nos institutions », et mettre en place « une loi de programmation sociale dès l'été 2022, pour atteindre l'égalité totale des salaires en cinq ans ».

En matière d'éducation, elle a répété sa proposition, très critiquée par ses opposants qui la jugent irréaliste, « de multiplier par deux le traitement de toutes les personnes au contact avec les élèves, ou pour commencer, d'aligner a minima le salaire des nouveaux professeurs sur le salaire des bac + 5 ». En matière d'écologie, elle prévoit notamment de mettre en place une « ISF climatique qui pèsera sur les ménages aisés dont le patrimoine émet le plus de carbone », et de faire voter au Parlement « chaque année un budget carbone de la nation ».

Les ténors socialistes en soutien

Après un début de campagne poussif, Anne Hidalgo végète dans les intentions de vote, autour de 4 à 7%, derrière l'écologiste Yannick Jadot et l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon. Alors tout a été fait pour la mettre dans les meilleures dispositions. Le PS a tout d'abord battu le rappel pour que la famille socialiste apparaisse unie.

Autour de la maire de Lille Martine Aubry, première mentor politique d'Anne Hidalgo et qui a demandé aux militants de « ne pas bouder (leur) plaisir », l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve lui a déclaré samedi son « soutien absolu » et Olivier Faure l'a assurée qu'elle pouvait « compter sur tous les militants ». De nombreux élus socialistes étaient présents, dont plusieurs maires, ainsi que des personnalités de la société civile, comme le climatologue Jean Jouzel.

« C'est parti », s'est écrié à l'issue du meeting le député Boris Vallaud, saluant « une candidate de la République du quotidien ». Absent, l'ex-chef de l'Etat, François Hollande, très critique sur l'émiettement de la gauche et ses candidatures « lilliputiennes », a assuré qu'il voterait pour elle.

Alors que les deux tiers des sympathisants de gauche souhaitent une union de leur camp au premier tour, selon un sondage Ipsos, Anne Hidalgo doit maintenant convaincre qu'elle peut créer une dynamique et faire oublier l'échec de la dernière présidentielle pour le PS où Benoît Hamon n'avait recueilli que 6,3% des suffrages.

(Avec AFP)

