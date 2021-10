Seul candidat, Elie Korchia est élu à la tête du Consistoire central de France

L'avocat est notamment connu pour avoir défendu les victimes du terrorisme ces dernières années.

Pour la première fois en 30 ans, il n'y avait qu'un seul candidat pour la présidence du Consistoire central de France, qui représente la plus importante communauté juive d'Europe. Elie Korchia a donc été élu avec près de 90% des voix, en majorité parmi les représentants des 16 consistoires régionaux et locaux. L'avocat succède à Joël Mergui, à la tête du Consistoire central depuis 2008 et qui ne pouvait se représenter du fait de la limitation des mandats.

Loin d'être une nouvelle tête, Elie Korchia présidait depuis 25 ans la communauté juive des Hauts-de-Seine. Et depuis 2010, il était vice-président du Consistoire de Paris, qui regroupe 60% des Français juifs, avec une centaine de synagogues et un budget annuel de 26 millions d'euros, dix fois supérieur à celui du Consistoire central.

Elie Korchia est plus connu pour avoir notamment défendu en 2017 des parties civiles au procès des attentats commis par Mohammed Merah à Toulouse et Montauban, et en 2020 au procès de l'Hypercacher.

Désormais l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics pour le volet laïc, Elie Korchia codirigera le Consistoire avec le grand rabbin de Paris Haïm Korsia, réélu en juin dernier. Il se retrouve à la tête d'une institution établie par Napoléon en 1808 et qui incarne un judaïsme traditionnaliste voire orthodoxe. En effet, si le consistoire est considéré comme représentatif du culte israélite, toutes les sensibilités, notamment les juifs libéraux, ne dépendent pas de lui.

L'institution s'occupe des affaires religieuses, de l'entretien et la sécurité des synagogues à la formation des rabbins, de la célébration des mariages et du règlement des divorces, de l'accompagnement des défunts, des cours de Talmud-Torah, de l'harmonisation des règles alimentaires de la cacheroute...

Dans son programme, Elie Korchia entendait « trouver de nouveaux moyens de financement », être attentif aux « communautés isolées », à la « sécurité de chacun et de chacune » et à celle « des lieux de culte ». Il disait aussi vouloir « protéger la dignité des femmes » en matière de divorce religieux ou « bâtir de nouveaux partenariats avec les mouvements de jeunesse ».

