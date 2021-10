«Futur énergétique 2050»: comment atteindre la neutralité carbone, un rapport français sort ce lundi

RTE, le gestionnaire français du réseau de transport d'électricité remet, ce lundi 25 octobre, son rapport sur les scénarios envisageables pour atteindre la neutralité carbone en France, d'ici 2050, et ce, avec plus ou moins de nucléaire. Intitulé « Futur énergétique 2050 », ce rapport répond à une demande du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait demandé à RTE de conduire une étude sur la transition énergétique.

Publicité Lire la suite

Faut il augmenter le nucléaire ou au contraire se tourner vers des énergies renouvelables pour atteindre la neutralité carbone? La question de la transition énergétique, du réchauffement climatique, mais aussi la crise des prix de l'énergie, sont des enjeux sociétaux qu'Emmanuel Macron entend s'approprier avant le début de la campagne présidentielle.

Deux volets

Épais de 500 pages, ce rapport s'est construit en deux temps. Le premier volet comporte le résultat d'une consultation publique auprès d'institutions, de collectifs mais aussi de particuliers, qui a permis de collecter 4 000 réponses qui ont servi de base afin de constituer six scénarios pour le futur énergétique. Le second volet, celui qui est présenté ce lundi détaille concrètement la faisabilité de ces pistes. Certaines autres pistes avancent le 100% renouvelable, à savoir l'éolien et le solaire, et donc l'abandon du nucléaire, alors que d'autres privilégient des énergies mixtes entre le nucléaire et le renouvelable.

Rapport très attendu

Un rapport très attendu. Emmanuel Macron s'appuiera en effet sur les différents éléments de ce texte pour décider s'il est necessaire ou non de lancer la construction de six nouveaux réacteurs nucléaires en France. Quoi qu'il en soit le président a déjà prévenu, il prendra le temps de la réflexion.

► À lire aussi : Pourquoi le renouveau de l’énergie nucléaire est-il encore incertain?

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne