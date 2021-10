Procès du 13-Novembre, semaine 7: surmonter la «culpabilité du survivant» pour raconter

Une plaque commémorative a été installée près du théâtre et café du Bataclan à Paris où des djihadistes ont attaqué et tué 90 personnes le 13 novembre 2015. (Image d'illustration du 3/09/2021)

Diplômé en communication politique à l'université Paris XII, Thibault Guichard, historien à l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), est également doctorant contractuel à l'université Paris VIII. Pour RFI, il suit les auditions du procès des attentats du 13 novembre 2015, et nous livre chaque lundi son regard sur le déroulement des audiences au cours de la semaine précédente.

RFI : De façon sans doute inattendue, vu de l’extérieur, plusieurs victimes du 13-Novembre ont dit se sentir « coupables ». Coupables d’avoir survécu aux attentats. Pourquoi cette « culpabilité du survivant » s’exprime plus fortement ici que dans d’autres contextes criminels ?

Thibault Guichard : On cite souvent l’œuvre de l’écrivain et chimiste italien Primo Levi (1919-1987), déporté en 1944 dans le camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Monowitz, pour expliquer ce traumatisme. Dans Les Naufragés et les rescapés (I sommersi e i salvati, 1986), Levi décrit en effet l'impression coupable d'être « vivant à la place d’un autre ».

On pourrait donc établir un parallèle entre les destins des victimes d’un attentat terroriste et celles d’un génocide, comme la Shoah. Ces victimes ont en effet été exposées, quoique dans des circonstances et des contextes très différents, à ce que les psychologues appellent un phénomène de mort violente et massive.

Lorsqu’un attentat survient, la mort qui frappe les uns ou les autres, est aussi soudaine, brutale qu’elle est inconcevable. Comment expliquer aussi que certains sont morts quand d’autres ont survécu ? La survie des uns est aussi absurde que la mort des autres. Ce constat d’incompréhension des survivants devant leur sort d’exception peut en amener certains au sentiment coupable d’être encore en vie, que décrivait Primo Levi, et qu’a dit aussi Camille, une partie civile au procès du 13-Novembre, avec cette phrase tout aussi terrible : « Je porte la culpabilité d’être en vie ».

Est-ce que le sentiment de culpabilité est le même pour toutes les victimes ?

Il faut en effet distinguer entre plusieurs situations. Le sentiment de culpabilité est en fait polysémique. Par exemple, des rescapés expriment le sentiment de ne pas avoir fait assez, regrettent de ne pas avoir « tout tenté » pour « protéger » voire pour « sauver » des vies, quand certains expliquent leur survie par le « sacrifice » d’une autre victime, elle décédée.

Ce qu’on appelle la « culpabilité du survivant » est donc le résultat d’un traumatisme assez complexe, associant différents types d’affects, comme la culpabilité mais aussi le deuil, dans le cas de la perte d’un proche, ou encore la honte. Des victimes présentes au Bataclan, et qui ont réussi à s’enfuir de la salle de concert rapidement après les premiers coups de feu, ont éprouvé devant la cour un sentiment « d’imposture », « d’illégitimité » à venir témoigner. Là encore, on trouve trace de cette impression sous la plume de Primo Levi : « Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins. »

Le procès peut-il aider les victimes à s’acquitter de la lourde dette que certaines disent encore éprouver, à l’égard de tous les morts du 13-Novembre ?

En effet, leur prise de parole, dans un contexte officiel et solennel comme l’est ce procès, est une forme de reconnaissance de leur légitimité à raconter l’événement. La participation des survivants du 13-Novembre à ce procès leur permet aussi de se positionner par rapport à cet événement, d’y trouver leur place, qui est du côté des victimes et non des coupables. Au 30e jour d’audience, Caroline, une autre partie civile, a exprimé sa « culpabilité de n’avoir rien pu empêcher », mais a tout de suite nuancé ce sentiment par cette autre phrase : « Nous ne sommes pas sur le banc des accusés ».

Participer au procès, c’est aussi prendre conscience de la dimension collective de sa reconstruction, pour surmonter le sentiment de culpabilité notamment. En venant à la barre, ces survivants viennent ainsi nous transmettre une part de la mémoire du 13-Novembre, qu’ils se sentent la lourde responsabilité de porter. Symboliquement, leur témoignage peut se comprendre à la manière d’un don, qui leur permettrait de compenser la dette qu’ils auraient acquittée auprès de tous les disparus.

Reste que la reconstruction est aussi un processus personnel, surtout lorsque la culpabilité s’accompagne d’un sentiment plus intime comme la honte.

