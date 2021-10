France: la famille du journaliste Olivier Dubois reçue à la mairie de Marseille

La famille d’Olivier Dubois, le dernier otage français, a été accueillie ce mardi par la mairie de Marseille. Cette dernière a déployé début octobre une grande banderole de soutien au journaliste retenu au Mali, dans le cadre d’une campagne de solidarité lancée par Reporters sans frontières.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Marseille, Yoram Melloul

Canèle Bernard s’exprime devant la banderole où Reporters sans frontières (RSF) a imprimé la photo de son frère. La sœur cadette d’Olivier Dubois est là pour sensibiliser le public sur la situation du journaliste enlevé au Mali, mais pas que.

« On aimerait aussi, par ce biais, que le ministère des affaires étrangères nous entende. Qu’on puisse être reçu par Jean-Yves le Drian, parce que pour l’instant nous n’avons pas de contact avec eux. On voudrait aussi pouvoir solliciter la présidence de la France, parce que c’est vrai que c’est le président français qui a le pouvoir de discussion, de négociation, de décision et de faire quelque chose concrètement pour Olivier », explique la jeune femme.

Il y a bien une cellule de crise ouverte pour la famille. Mais celle-ci ne délivre pas d’informations sur la situation. Alors que Canèle Bernard en est persuadée, c’est maintenant à la France d’accélérer les négociations. « Les ravisseurs eux-mêmes disent qu’ils souhaitent discuter de la situation d’Olivier. Le Mali lui-même dit qu’il souhaite discuter avec les ravisseurs. Nous espérons vraiment qu’au bout de six mois de captivité, la France souhaitera aussi discuter de la situation pour pouvoir libérer Olivier », martèle-t-elle.

À ses côtés, il y a Christophe Deloire, le président de Reporters sans frontières. Il veut faire en sorte que la France ne lâche pas l’affaire et éviter que le dossier d’Olivier Dubois n’atterrisse en dessous de la pile. En tout, 13 mairies ont déployé une banderole de soutien au journaliste.

►Mali: le journaliste français Olivier Dubois otage depuis six mois

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne