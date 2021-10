Violences inspirées de «Squid Game»: «La position des adultes va être particulièrement importante»

Critique sociale comportant des scènes ultra-violentes, la série sud-coréenne « Squid Games » est interdite au moins de 16 ans, Une interdiction qui ne pèse pas lourd aujourd'hui avec tous les accès possibles pour les enfants. Or, en France, comme dans d’autres pays, la série est parfois prise au premier degré dans les cours des collèges, provoquant parfois des violences. Faut-il s’inquiéter de ce phénomène ? Patrice Huelle, pédopsychiatre et auteur du livre Jouer, un moteur pour l'avenir (éditions Nathan), répond aux questions de RFI.

RFI : À Toulouse, un collégien a été passé à tabac après un jeu inspiré de la série : l’un de ses camarades avait proposé de « tabasser » les participants qui bougeraient lorsque le jeu requiert d’être immobile. Dans un collège de Seine-et-Marne, des élèves de 3e ont coincé dans un couloir des « petits » de 6e... Quels regards portez-vous sur ces violences ?

Patrice Huelle : Je pense que ces violences dans les cours de récréation entre collégiens malheureusement ont toujours existé. Si je fais appel à ma mémoire d’ancien collégien aussi. Mais les formes que prend cette violence évoluent selon le contexte du moment. Là, il y a ce prétexte pour mettre en scène une situation potentiellement violente. Ce n’est pas nouveau. Par contre, la façon dont on attribue la responsabilité de tout ce qui se passe à telle ou telle image ou à tel ou tel phénomène médiatisé du moment, je crois que c’est excessif. Le rôle des adultes va être d’intervenir, préventivement, dans la mesure où ce « jeu », cette série est maintenant connue de tous. il va falloir alerter sur le fait qu’il s’agit d’une fiction, et qu’il n’est pas question d’assister à l’école, au collège, au lycée, dans la cour de récréation ou ailleurs à une réplique quelle qu’elle soit de ce jeu. La position des adultes va être particulièrement importante. Et puis, s'il y a des transgressions, s'il y a de la violence qui s’exerce sur tel ou tel, et bien comme toute violence qui s’exerce, elle doit être non seulement condamnée, mais aussi sanctionnée.

Est-ce que ce genre de série justement avec des passages ultra violents n'est pas risqué avec les nouvelles technologies et des accès plus faciles pour les enfants à tout cela ?

Dans ma pratique quotidienne, je vois surtout que les limitations d’accès sont purement, simplement contournées pour la plupart, ne serait-ce qu’en allant chez un copain plus âgé, ou en entendant parler dans la cour de récréation, on a envie de regarder aussi etc… Là-dessus, on ne pourra pas endiguer l’accès. Alors, certes, on peut regretter l’accès aux images violentes, pornographiques dès la fin du cycle scolaire primaire. Ça, c’est un premier constat. Mais ça implique quoi ? Ça implique que le positionnement adulte des parents en premier lieu a évolué. On ne peut plus se dire : « J’attends qu’il soit plus grand pour lui parler de la violence qui existe dans le monde ou sur les écrans, parce que j’ai mis un contrôle parental » ou « J’attends pour lui parler sexualité etc, parce que là il est tout petit, ce n’est pas la peine, il ne pense pas du tout à tout ça ». Il y a des chances que les enfants rencontrent des images inadaptées pour leur âge, donc il faut faire de la prévention sans leur montrer évidemment ce qui pourrait être choquant par ailleurs. Les parents devraient expliquer à leurs enfants que si un jour ils tombent par hasard ou pas, sur des images qui les choquent, ils n’hésitent pas à en parler avec les parents pour que ceux-ci puissent évoquer l’inadéquation de ces images par rapport à leur âge, la différence entre les fictions qui se trouvent dans ces images et la réalité.

Vous êtes auteur d’un livre sur l'importance du jeu chez les enfants, et comment est-ce que vous pensez cette incursion de la violence à travers des films, des jeux vidéo, dans le jeu ensuite dans la cour d’école, à la lumière de cet exemple de cette série sud-coréenne ?

Quand il y a de la violence, on ne parle plus de jeu, justement. Le jeu, c’est quand il y a une distance possible avec une situation, un évènement, une pensée... et qu’on n’est pas dans un système direct, d’exercice direct de l’agressivité. Là, il n’y a plus de jeu, comme disent les enfants : « c’est pas du jeu ». Donc cette question de l’acquisition suffisante d’une capacité de jeu chez les enfants fait les différences quand ils grandissent. Il y a ceux qui vont pouvoir assez facilement faire la différence entre fiction et réalité...Comme disent les enfants « on dirait que, c’était pas pour de vrai ». Il y a donc ceux qui le sauront bien et pourront donc encaisser d’une certaine manière des images y compris un peu choquantes sans trop tomber dans le panneau, parce qu’ils savent que ce n’est pas la réalité. D'autres n’auront pas pu se constituer cette compétence, cette capacité de jeu dans les premiers temps de leur vie : ils vont alors prendre de plein fouet l’impact de ces images. Ceux-là pour se décharger de ce qu’ils auront éventuellement subi de façon traumatique en visionnant certaines images vont les exercer sur d’autres. Pour avoir été, pendant des décennies, expert judiciaire pour des adolescents violents et délinquants, ou criminels, on voit bien comment, dans ces âges-là, on va souvent se débarrasser du traumatisme que l’on a subi en l’exerçant sur autrui, comme des parents maltraitants qui sont bien souvent d’anciens enfants maltraités.

L’apprentissage du jeu, ça fait partie selon vous de l’éducation des enfants ou de la communauté éducative pour dissocier le jeu de la violence ?

Oui. Pour moi, c’est un élément fondamental qui devrait être mis en avant davantage dans les pratiques pédagogiques familiales, bien sûr, mais aussi pédagogique éducatives, dès les premiers temps de la vie jusque vers 6-7 ans au moins. Que ce soit le jeu qui soit le moteur des apprentissages... D’ailleurs on apprend beaucoup mieux quand on le fait en s’amusant, en s’intéressant parce qu’on a de la curiosité. Donc ça, c’est vraiment, je trouve, le modèle que l’on connaissait dans les écoles maternelles. Cela s’efface un peu dans les écoles maternelles où le jeu était vraiment un outil au service de la socialisation des apprentissages premiers. Mais petit à petit, l’idée que pour bien apprendre, pour bien grandir vite il faut être sérieux a pris le dessus. Le jeu, c'est désormais possible dans les temps dédiés aux jeux. Le jeu est transversal aux activités humaines et peut être un moteur formidable pour les apprentissages. Et là, il y a un vrai malentendu contemporain.

Et ce malentendu est aussi à l’origine de la déformation du jeu en violence ?

Oui, parce que les enfants qui n’ont pas pu acquérir suffisamment cette compétence-là vont prendre au pied de la lettre les paroles qui sont prononcées, une moquerie, un geste, un regard. Je l’ai vu dans certaines expertises : « Il m’a regardé », et hop un coup de poing s’en va, sans avoir ce jeu dans la relation aux autres, dans la relation aux apprentissages et ceux-là sont vraiment dans une situation de handicap par rapport à ceux qui ont pu acquérir cette capacité de jeu.

