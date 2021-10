France: les premières recommandations de la commission inceste

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) a publié son rapport ce mercredi. Après avoir reçu des centaines de témoignages de mères et d'enfants victimes, elle appelle à trois recommandations fortes pour mieux protéger les enfants.

Ernestine Ronai est présidente de l'observatoire départemental des violences faites aux femmes de Seine-Saint-Denis. Elle est aussi membre de Ciivise, la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Le rapport s'est basé sur un terrible constat, explique-t-elle : « Nous avons reçu beaucoup de lettres de mères qui essayaient de protéger leurs enfants d’un père incestueux et qui n’y parvenaient pas. Elles avaient porté plainte et puis rien. Même pire, on leur dit : il faut remettre l’enfant après qu’il ait fait ces révélations-là au père incestueux, et si elle ne le remet pas, elle risque la prison pour non-représentation de l’enfant. Donc il y a quelque chose de profondément injuste et de très grave. »

Au lieu d'être entendues par les institutions, constate le rapport, ces femmes sont suspectées de manipuler leur enfant pour nuire à leur conjoint, le plus souvent dans le contexte d'une séparation. Un constat qui décourage souvent les mères à entamer des poursuites. Pour preuve, sur les 22 000 enfants victimes d'incestes, seulement 1 700 mères engagent des poursuites contre le parent violent. Suspendre les poursuites pénales pour « non-représentation d'enfant » contre un parent qui refuserait de laisser son enfant au parent soupçonné, dès l'ouverture d'une enquête pour inceste. C'est d'ailleurs la première recommandation de la Ciivise.

Suspendre le droit de visite dès les premiers soupçons

Ensuite, plaide Ernestine Ronai, il faut « protéger l’enfant dans le cadre d’un principe de précaution. C’est-à-dire que lorsqu’il y a une enquête en cours – et l’enquête peut-être longue –, dès les premières révélations, qu’on suspende de plein droit l’exercice de l’autorité parentale du parent incestueux et qu’on suspende le droit de visite et d’hébergement. »

Enfin, en cas de condamnation d'un parent pour viol ou agression sexuelle sur son enfant, soit inceste, l'exercice de l'autorité parentale doit lui être retiré automatiquement.

