Restitution d'œuvres au Bénin : à Paris, une cérémonie d'adieu à forte valeur symbolique

Qui aurait pu imaginer il y a seulement quatre ans que nous célébrerions aujourd'hui, à Paris, et dans dix jours, à Cotonou, la restitution par l'ancienne puissance coloniale française à l'actuelle République du Bénin les pièces les plus prestigieuses, les plus belles et les mieux connues de son patrimoine artistique et dynastique? [...] Personne.