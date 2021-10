Procès des attentats du 13-Novembre: un audio glaçant retentit à l'audience

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, un audio glaçant a retenti à l'audience du 28 octobre 2021 à la demande de l’association Life for Paris. Son président Arthur Dénouveaux, lui-même rescapé du Bataclan, venait de suggérer à la barre qu’après 5 semaines de témoignages des victimes, diffuser des photos et sons de l’attaque pourrait permettre « de se rendre compte d’une autre manière de l’horreur ».

Au procès des attentats du 13-Novembre, un audio glaçant a retenti à l'audience à la demande de l’association Life for Paris. Son président Arthur Dénouveaux, lui-même rescapé du Bataclan, venait de suggérer à la barre qu’après 5 semaines de témoignages des victimes, diffuser des photos et sons de l’attaque pourrait permettre « de se rendre compte d’une autre manière de l’horreur ». Le président a alors fait entendre quelque 4 minutes issues d’un dictaphone resté allumé durant l’attaque.

Laura Martel

Mi-septembre, la cour avait déjà diffusé trente secondes de cet enregistrement. On y entendait de la musique rock interrompue par les premières rafales puis les premiers cris, sur fond de Larsen. C’était le tout début de l’attaque.

Cette fois, au milieu d’un brouhaha s’élèvent les voix des terroristes, implacables. « Tout le monde à terre. Les soldats français et américains bombardent nos frères en Syrie et en Irak. Nous, on est des hommes, on vous bombarde sur terre. On n'a pas besoin d'avion, nous. Vous avez élu François Hollande ? Remerciez-le »

Un tir puissant retentit. Sursauts dans la salle d’audience. « Le premier qui bouge, j’lui mets une balle dans la tête, c’est clair, vous voulez un exemple ? », menace l’un d’eux.

Le brouhaha s’est tu. Entre les diatribes et les tirs sporadiques, on n’entend pas un cri, ce silence est terrible. Nous sommes environ huit minutes après le début de l’attaque, les terroristes viennent d’abattre des dizaines de personnes, deux d’entre eux sont désormais montés au balcon d’où ils tirent au coup par coup sur la fosse.

Mais leurs voix ne tremblent pas. Ils énoncent leurs revendications presque nonchalamment. Comme une leçon mal apprise, ils répètent : « Vous pourrez vous en prendre à votre président François Hollande », ponctué de variantes « l’heure de la vengeance a sonné », ou « c’est à lui que vous devez ce massacre et ce n’est que le début ».

Puis un terroriste hurle : « casse-toi enfoiré ! », suivi d’un échange de tirs et d’une déflagration. La ceinture de Samy Amimour, visé par le commissaire de la BAC, vient d’exploser. Pendant 4 minutes, la salle a retenu son souffle.

