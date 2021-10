Procès du 13-Novembre: «J’essaie de couper pour ne pas être happée»

Depuis le 8 septembre, Célia Cornil Vial suit régulièrement le procès des attentats du 13-Novembre via la webradio mise en place pour permettre aux parties civiles de suivre l'audience. Un dispositif inédit jugé essentiel, mais non sans risques.

Pendant six ans, Célia Cornil Vial s’est demandée si la spectatrice aux jolies boucles d’oreille qui se tenait près d’elle au Bataclan était vivante. C’en était presque devenu une obsession. Ce mercredi d’octobre, elle tient enfin sa réponse. Assise dans le salon de son appartement parisien, elle ne voit pourtant rien de la dame blonde en tailleur sombre qui témoigne au procès du 13-Novembre, ni de la cartographie de la salle de concert que son avocat a fait projeter à l’audience. Le site de la webradio à laquelle elle est connectée indique seulement : « le témoin a la parole ». Mais le récit qu’elle entend fait écho à son propre vécu.

À la barre, la dame blonde en tailleur sombre raconte ce concert des Eagles of Death Metal auquel elle est venue assister depuis Dijon avec son ami, les premières détonations qu’elle prend pour des pétards, une voix juvénile lancer que la France n’a rien à faire en Syrie, le sol avec lequel elle tente de fusionner, les tirs, puis une autre voix crier : « Ils rechargent, sortez ! » Et dans un sanglot, sa fuite, laissant derrière elle son ami tué d’une balle dans la tête. Une rapide recherche confirme à Célia Cornil Vial son intuition : cette dame, c’est celle aux jolies boucles d’oreille. Une nouvelle pièce vient compléter le puzzle de cette soirée d’horreur.

Depuis le 8 septembre, cette responsable juridique dans une société de production pense au procès « chaque jour, plusieurs fois par jour ». Elle a besoin de savoir ce que sont devenues les personnes présentes à côté d’elle et son mari au Bataclan, de comprendre le déroulement des faits, comment les terroristes ont pu échapper aux renseignements, combler « les lacunes obsessionnelles ». « J'espère que ça va me permettre de fermer certaines portes, de répondre à certaines questions », explique-t-elle. Alors elle se rend régulièrement à l’audience, toujours du même côté de l’immense salle en bois clair : à gauche, près de la sortie, pour pouvoir vite s’échapper quand ce qui se raconte devient insupportable. Au palais, entourée de ses amis de l’association Life for Paris et sous la surveillance protectrice de l’équipe de Paris aide aux victimes, Célia Cornil Vial se sent en sécurité, « comme dans un cocon ».

Mais ce mercredi-là, elle est en télétravail, seule avec son ordinateur. Les témoignages se succèdent. Les mots débordent des enceintes et se déversent dans le salon jusqu’à engloutir la quadragénaire. La voilà replongée dans la salle de concert. Impossible de s’en extraire. Elle ne parvient plus à se concentrer sur ses tâches, part chercher sa fille à son cours de théâtre en continuant à écouter l’audience sur son téléphone et n’enlève qu’une oreillette quand on lui parle. Cette nuit-là, elle dort mal. « Faut que je fasse gaffe », se dit-elle le lendemain matin. Pas question de gâcher six ans de travail avec sa psychothérapeute. « Je dois rester présente pour mes deux filles et mon mari. »

Le risque d’addiction a été évoqué très tôt par les participants au procès. « Le FOMO est réel », tweetait ainsi le 16 septembre le président de Life for Paris Arthur Dénouveaux, au sujet de cette anxiété caractérisée par la peur de rater une information importante (Fear of missing out, en anglais). Carole Damiani, directrice de Paris aide aux victimes, s’en inquiète également. Son association a mis en place une ligne d’assistance psychologique dont le numéro est inscrit sur le site de la webradio. Elle est ouverte du lundi au vendredi et le samedi matin. « Ce sont parfois les proches des victimes qui nous appellent, alarmés de les voir accrochées à la webradio », note la psychologue.

Un peu plus d’un tiers des parties civiles déjà constituées à ce jour ont demandé à pouvoir s’y connecter, indique le ministère de la Justice, qui recense environ 200 auditeurs quotidiens avec des pics entre 15h et 17h (voir encadré). Célia Cornil Vial l’a fait dès qu’elle l’a pu. Il lui a suffi d’envoyer par mail sa pièce d’identité et un justificatif de domicile – l’accès à la webradio est impossible depuis l’étranger – pour obtenir ses identifiants. Aujourd’hui, elle se connecte quand elle peut. Mais seulement lorsqu’elle se sent d’attaque, promet-elle. « J’essaie d’observer mes propres émotions. Dès que je ressens une petite dissociation dans la réalité ou que je suis accro à la parole de certains témoins, je m’efforce de couper pour ne pas être happée ».

Elle l’écoute en sourdine au travail, sur son téléphone dans le métro, dans son casque à la maison. Le planning détaillé de l’audience lui permet de pallier le manque d'informations sur le site pour savoir qui s’exprime. Toutefois, en raison des quelques minutes de différé, il lui faut souvent procéder par déduction. Certains jours, elle se branche « 10 minutes par ci, par là ». D’autres, pendant plusieurs heures. Pas plus de quatre heures dans la journée, précise-t-elle, avant de tressaillir, sans que l’on sache si c’est notre stupéfaction qui l’a surprise ou son propre étonnement de pouvoir l’écouter si longtemps. Elle se justifie : « chaque témoignage dure environ 15 minutes, alors ça va vite ».

La multitude des récits lui fait réaliser qu’elle n’est pas seule à avoir éprouvé certaines sensations. « Le 13 novembre, j’avais l’impression d’être une proie. Et ça, je l’ai entendu d’autres témoins. Ça nous rapproche, c’est réconfortant. » Elle en apprend aussi sur des amis qu’elle côtoie depuis six ans. Elle parle d’un « lien qui se tisse ».

Mais lorsqu’elle veut suivre une personne précise, Célia Cornil Vial met à contribution son avocat qui lui envoie un texto pour la prévenir. Le 21 octobre, quand les otages du Bataclan ont témoigné, elle a pu ainsi écouter son ami David et lui envoyer des messages de soutien. Le groupe Facebook dédié à la webradio que Life for Paris a créé est aussi d’une grande aide. Ses membres y échangent des informations, annoncent un témoignage intéressant ou un moment délicat, comme lorsque des altercations ont éclaté entre la cour et les accusés. « La webradio, c’est lourd, c’est addictif, mais ça permet d’assister aux moments importants », résume Célia. Pour ne pas les rater, elle a ajouté le site à ses favoris.

La webradio en chiffres 877 parties civiles sur les 2411 déjà constituées à ce jour ont demandé un accès à la webradio

En moyenne 600 connexions quotidiennes d’environ 200 parties civiles

Des pics de connexions simultanées de l’ordre de 120 à 150 participants entre 15h et 17h

Un temps d’écoute moyen de deux heures

