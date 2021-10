Procès du 13-Novembre: trois policiers de la BAC «primo-intervenants» témoignent

Au procès du 13-Novembre, après des proches de victimes du Bataclan, la cour a entendu ce mercredi des policiers parmi les premiers à être entrés dans la salle de concert : 17 agents de la BAC Nord, la brigade anti-criminalité de Paris. Compte-rendu d'audience.

Avec notre envoyée spéciale au palais de justice de Paris, Laura Martel

Les agents de la BAC sont intervenus quelques minutes après que leur commissaire et son chauffeur ont abattu l’un des terroristes. Pourtant, contrairement à l’action des hommes de la BRI (Brigade de recherche et d'intervention) qui les ont relayés, leur intervention est longtemps restée dans l’ombre. Trois d’entre eux ont témoigné ce mercredi :

Ils sont une quinzaine, mal équipés car partis à la hâte avant le service, à arriver près du Bataclan vers 22h05. Les tirs de kalachnikov claquent. « Le rythme est donné », dit Michel. Une autorité leur ordonne d’attendre les unités spécialisées. Mais à la radio, leur patron appelle : « Ils sont en train de tuer tout le monde. »

Ils outrepassent l’ordre. Dans le sas, le commissaire prévient : « C’est un carnage, ceux qui ne veulent pas entrer, pas de souci ». Aucun ne recule. Michel envoie un « Je t’aime » à sa famille, « pour moi clairement, on va y rester ».

La progression est lente

« Vigilance absolue, la salle peut être piégée, a craché la radio. » Une progression lente sur un sol glissant de chair et de sang décrit Alain, lente au milieu de scènes qui les hantent encore : les visages des premiers morts, un homme noir et une femme blonde ; ce garçonnet dans les bras d’une morte ; cette jeune femme à la joue arrachée et pour Michel, cette dame qui attrape sa jambe et qu’il doit, à cet instant, repousser.

Ils se sentent oubliés et s’interrogent

Il faut sécuriser, puis secourir. Michel a posé des garrots, « bourré des compresses dans les plaies » décrit-il, évacué à lui seul une dizaine de blessés. Mais pour lui comme pour ses collègues, la culpabilité pèse encore : auraient-ils pu faire plus ?

Ces hommes se sentent oubliés et s’interrogent. Pourquoi ne leur a-t-on pas demandé de rapport avant février 2016 ? Pourquoi la cassette de leur intervention est manquante, leur implication rendue publique si tardivement ? Aucun ne suggère d’explication, mais tous sont amers. Certains collègues, certains proches ont même cru qu’ils mentaient déplore Alain. « On n’a pas eu de soutien de notre hiérarchie mais nous y était au Bataclan. Les 17, on est soudé à jamais », insiste Emmanuel. « Aujourd’hui, on vous a entendus », assure le président.

