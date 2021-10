Covid-19: en France, le Sénat refuse d'étendre le passe sanitaire jusqu'à l'été 2022

Le Sénat français, dominé par l'opposition LR (droite), a refusé jeudi 28 octobre d'étendre jusqu'au 31 juillet 2022 le recours au passe sanitaire contre l'épidémie de coronavirus, engageant un bras de fer avec l'Assemblée nationale où le parti LaREM du président Macron est majoritaire.

Le Sénat a décidé, par 158 voix contre 106, de n'étendre le passe sanitaire que jusqu'au 28 février, remaniant un projet de loi adopté par les députés le 21 octobre. Députés et sénateurs tenteront de s'accorder la semaine prochaine sur une version commune. En cas d'échec, l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement, aura le dernier mot.

Le passe sanitaire français contre le Covid-19 restreint l'accès à de nombreux lieux publics comme les bars, cafés, cinémas ou transports de longue distance. Il est délivré aux personnes totalement vaccinées ou présentant un test négatif récent. Ce passe conditionne depuis le 9 août l'accès à nombre d'espaces de sociabilité, comme les bars et les restaurants. Depuis le 30 août, il est aussi imposé aux 1,8 million de salariés en contact du public.

Si on veut que ça marche il faut que, quand le virus est moins présent, on retrouve des façons de vivre qui sont celles d'avant... Le Sénat reçoit le soutien de la candidate socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo, en déplacement en Bourgogne. Aurélien Devernoix

Ne pas donner « les pleins pouvoirs » à un nouveau président non encore élu

Refusant de donner « un blanc-seing » au gouvernement, les sénateurs ont ramené l'échéance du passe sanitaire du 31 juillet au 28 février, date de suspension prévue des travaux parlementaires avant les élections présidentielle et législatives du printemps 2022.

« Trois mois et demi ça va, huit mois et demi c'est trop », a estimé Philippe Bas, sénateur Les Républicains (LR). À charge pour le gouvernement de revenir devant le Parlement pour poursuivre au-delà, si la situation sanitaire l'exigeait. La centriste Nathalie Goulet a quant à elle jugé la date du 28 février « raisonnable », refusant de « jouer à la roulette russe » en donnant « les pleins pouvoirs » à un nouveau président non encore élu.

Comme partout en Europe, l'épidémie de Covid-19 connaît un rebond en France à l'entrée dans la saison froide. Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a confirmé mercredi « une reprise légère mais sensible », avec 5 400 cas détectés par jour en moyenne, tout en estimant que la France pouvait espérer « un hiver relativement serein » grâce à son taux de vaccination d'environ 80%.

