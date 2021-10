France: clap de fin pour le «Netflix Film Club», les professionnels du cinéma respirent

La diffusion en salle de films Netflix devait avoir lieu entre le 7 et le 14 décembre 2021, dans plusieurs cinémas classés Art et Essai.

Cela faisait une semaine que le projet de festival de Netflix avait déclenché une fronde chez les professionnels du cinéma en France. La plateforme américaine y a renoncé. Une bonne nouvelle pour les salles obscures, fragilisées par la crise sanitaire, et en accord avec la politique d’exception culturelle française.

Pas de festival pour Netflix. Face à l’opposition des organisations professionnelles du secteur fragilisé par la crise sanitaire, la célèbre plateforme de streaming américaine a renoncé à organiser son « Netflix Film Club ». Il devait se dérouler durant une semaine en décembre dans des salles de cinéma classées Art et Essai, destinées à promouvoir le cinéma indépendant.

Des films produits par Netflix seront finalement diffusés à la Cinémathèque et à l’Institut Lumière de Lyon, deux salles non commerciales rattachées à des musées. La Main de Dieu, chronique de l’enfance du cinéaste italien Paolo Sorrentino, The Lost Daughter, première réalisation de l’actrice britannique Maggie Gyllenhaal et Don’t Look Up : Déni cosmique, comédie avec Leonardo Di Caprio et Jennifer Lawrence, y seront ainsi projetés en avant-première, avant d’être suivis par six autres productions déjà disponibles sur Netflix.

Exception culturelle française

Pour Richard Patry, président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), qui représente la majorité des 6 000 salles de cinéma du pays, « tout est rentré dans l’ordre, et la solution convient à tout le monde. » Car l’ambition de Netflix entrait en conflit avec le système de financement du cinéma français, connu sous l'expression « d’exception culturelle française », en vigueur dans le pays depuis 1959. Et contredisait son principe directeur : la chronologie des médias.

« La chronologie des médias organise la diffusion d’un film en fonction de son financement, nous explique Richard Patry. C’est la clé de voûte du financement du cinéma en France. » En clair, selon ce principe, plus le spectateur est prêt à payer, plus il voit le film rapidement.

En France, un film est d’abord diffusé en exclusivité par les salles de cinéma, puis par les chaînes de télévision payantes, comme Canal +, et enfin par les chaînes de télévision publiques. Seule exception à cette règle rigide : les festivals de cinéma, qui peuvent diffuser les films avant leur sortie nationale en salle.

Un « suicide à moyen terme »

Les distributeurs indépendants dénonçaient dans le projet de Netflix une atteinte à ce principe-cadre. Dans un communiqué, ils mettaient en garde les exploitants de salle contre une « attraction à court terme », qui reviendrait à un « suicide à moyen terme » pour le secteur. En France, un pourcentage du prix de chaque ticket de cinéma vendu est en effet reversé au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), qui le répartit ensuite entre les professionnels du secteur, sous forme d’aide à la production. Les chaînes de télévision payantes font de même avec leurs abonnements, tout comme les chaînes publiques, qui reversent une partie de leurs recettes publicitaires.

Or, les films diffusés par Netflix ne s’inscrivent pas dans cette chronologie, et font ainsi figure d’épouvantail pour une partie des exploitants de salle français, qui estiment que les plateformes mettent en péril l’équilibre économique de la filière. Un festival Netflix dans des cinémas Art et Essai était ainsi perçu comme une concurrence déloyale à l’égard des films actuellement diffusés en salle et soumis à la règle d’exclusivité.

« Si tout le monde peut diffuser un film au même moment, résume Richard Patry, qui se félicite de la décision prise par Netflix, les diffuseurs les moins rémunérateurs, qui proposent le film moins cher ou gratuitement, vont dissuader le spectateur d’aller le voir en salle, en VOD ou sur Canal. Et le cinéma, cela se finance ! C’est grâce à ce système que la France reste le troisième pays producteur de films au monde. »

Un système à moderniser

Mais si ce système fonctionne, il doit être modernisé pour donner une place aux plateformes de streaming, nouvelles entrantes dans le secteur. « Des négociations sont en cours depuis plusieurs mois car Netflix n’a pas, pour le moment, de statut clair dans la chronologie des médias, conclut Richard Patry. Les plateformes, qui contribuent au financement du cinéma français, doivent trouver une meilleure place dans son système, à la hauteur de leurs investissements. »

Depuis le 1er juillet 2021, un décret oblige les plateformes à reverser au moins 20% du chiffre d'affaires qu'elles réalisent en France pour financer la production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques francophones ou européennes.

