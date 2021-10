Mort de Zineb Redouane: pas de sanction administrative pour le CRS mis en cause

Il n'y aura pas de sanction administrative pour le CRS auteur du tir de grenade lacrymogène qui avait atteint au visage Zineb Redouane, octogénaire décédée le lendemain fin 2018 à Marseille, dans le sud de la France. Alors que l'information judiciaire se poursuit à Lyon, où le dossier a été délocalisé, le patron de la police nationale a décidé de ne pas suivre l'avis de l'IGPN. L'Inspection Générale de la Police recommandait pourtant son renvoi devant un conseil de discipline.

Le 1er décembre 2018, dans le centre-ville de Marseille en plein acte trois des Gilets jaunes, Zineb Redouane est à sa fenêtre. Elle s'apprête à refermer ses volets quand elle est frappée de plein fouet au visage par une grenade lacrymogène tirée par les forces de l'ordre.

Mama Zina, comme on la surnommait, succombera le lendemain à l'hôpital juste avant son opération.

Deux ans et demi plus tard, l'auteur du tir et son superviseur, chargé de veiller au respect des conditions de sécurité nécessaires, ont été identifiés, non sans mal, par l'Inspection Générale de la Police Nationale.

Dans son rapport transmis en mai dernier, l'IGPN estimait le tir réglementaire sur le principe ne visant pas délibérément la victime, mais « manifestement inadapté » à la situation et dangereux, puisqu'il visait un immeuble situé à 30 mètres, alors que le lance-grenade utilisé a une portée de 100 mètres. Un « manque de discernement » qui justifiait leur renvoi en conseil de discipline, pour la directrice de l'IGPN, Brigitte Jullien.

Le directeur général de la police nationale (DGPN) Frédéric Veaux en a décidé autrement... Pas de faute grave, selon lui, mais des conditions extrêmes « de la fatigue... un manque de visibilité... et un climat de tension » qui ne sauraient être imputés aux deux fonctionnaires.

Le policier qui supervisait le CRS au moment du tir, pour lequel l'IGPN recommandait aussi un passage en conseil de discipline, y échappe également.

Frédéric Veaux a donc classé le dossier en juillet sans prendre la moindre sanction, au-delà d'un stage de formation continue pour les CRS concernés.

