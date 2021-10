Procès du 13-Novembre: le traumatisme et ses conséquences, par le docteur Thierry Baubet

L'extérieur d'une salle d'audience du palais de justice de Paris, le 8 septembre 2021. AFP - ALAIN JOCARD

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Au procès des attentats du 13 novembre 2015, la cour a auditionné, vendredi 29 octobre, deux représentants des associations d’aide aux victimes, l'AfVT (Association française des victimes du terrorisme) et la Fenvac (Fédération nationale des victimes d'attentats et d'accidents collectifs), ainsi que des psychiatres et des psychologues. Parmi eux, le docteur Thierry Baubet, psychiatre de l’enfant et de l’adolescent et chef du service psychiatrie à l’hôpital Avicenne à Bobigny.