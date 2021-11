France: le nombre de lits fermés dans les hôpitaux serait plus faible qu'annoncé

La France compte 6% de lits fermés dans les hôpitaux, selon une enquête menée par la Fédération hospitalière de France. Un chiffre très loin des 20% annoncés début octobre par le Conseil scientifique mais au delà des batailles de chiffres, la situation de l'hôpital public n'en reste pas moins tendue.

Les résultats de la Fédération hospitalière sont quatre fois moins alarmistes que ceux du Conseil scientifique, annoncés en octobre. De son côté, la Fédération hospitalière dit avoir sondé un tiers des hôpitaux de France, soit environ 330 établissements. Résultat : le taux moyen de lits fermés s'élève à 6%, très loin donc des 20% avancés par le Conseil scientifique. Olivier Véran, ministre de la santé, avait alors critiqué un « chiffre erroné ».

Autre enseignement, la situation est assez hétérogène sur le territoire. Dans les grands centres urbains comme l'Île-de-France, plus de 80% des hôpitaux ont dû condamner des lits quand seuls 64% des petits centres hospitaliers sont concernés. Néanmoins la situation reste tendue : 83% des hôpitaux d'Ile-de-France ont dû condamner des lits et en tout 94% des CHU sont concernés par des fermetures de lit.

Manque de personnel et Covid, facteurs de ces fermetures

L'étude donne aussi la raison de ces fermetures : dans la grande majorité des cas, il s'agit d'un manque d'infirmiers et d'aides-soignants, et de médecins dans 60% des cas. Autre explication, plus conjoncturelle celle-là : le Covid et l'obligation de mettre un malade par chambre est responsable de 24% des fermetures actuelles de lit.

Une situation qui devrait être temporaire, même si la Fédération hospitalière indique que l'exécutif n'a pas pris la pleine mesure des maux que rencontre le système hospitalier. Le problème de l'hôpital est un « problème de sens », souligne Frédéric Valletoux dans un entretien au Journal du dimanche ce 7 novembre. « La seule réponse à la hauteur sera de redonner des perspectives, sinon nos forces vives vont s'effilocher, prédit-il, souhaitant que « la santé soit un des grands sujets du prochain quinquennat ».

