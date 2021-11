Présidentielle française: en Corrèze, Hollande affiche un soutien à minima à Hidalgo

Anne Hidalgo était ce samedi 6 novembre en Corrèze, le fief électoral de François Hollande. Une visite en forme de mise au point alors que l’ex-président avait brillé par son absence lors de l’investiture de la candidate du Parti socialiste. Mais c’est un soutien sans enthousiasme qu’a affiché François Hollande.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Brive, Aurélien Devernoix

Opération adoubement pour Anne Hidalgo. C’est en héritière qu’elle s’affiche aux côtés de François Hollande : héritière de la social-démocratie, de l’accord de Paris, de la dignité face aux attentats. L’ex-président joue le jeu au nom de la continuité socialiste : « Faites en sorte qu’avec Anne Hidalgo, l’histoire se poursuive ».

Un soutien davantage par devoir que par véritable enthousiasme. « Divisés, dit-il, il n’y a aucune perspective. Unis, au moins dans un parti, c’est ce qui permet d’avoir l’élan nécessaire ».

Un sentiment mitigé

Anne Hidalgo n’est pas dupe, mais elle s’en contente : « Quand on compte un ancien président de la République dans sa formation politique, avec l’expérience qu’est la sienne, c’est très important… »

Un sentiment également mitigé chez les militants du parti à la rose. La fédération socialiste de Corrèze n’avait d’ailleurs pas opté pour la maire de Paris lors du choix du candidat à la présidentielle. Mais pas question de jouer la carte de la désunion, comme le résume Jean : « Nous, on est PS, on est socialistes et on continue de l’être. L’important c’est la rose ! Et voilà ! »

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne