Covid-19 en France: retour du masque obligatoire en école primaire dans 40 nouveaux départements

Une cinquième vague de Covid-19 menace l'Hexagone où les hospitalisations sont en hausse. Face au regain de l'épidémie, différentes mesures ont été annoncées par le gouvernement. L'une d'elles entre en vigueur ce lundi 8 novembre : le masque fait son retour obligatoire à l'école primaire dans 40 départements, qui s'ajoutent aux 21 départements déjà concernés.

Le masque sera à nouveau obligatoire à partir du lundi 8 novembre dans les écoles primaires dans 40 départements en raison du regain de l'épidémie de coronavirus, a annoncé en milieu de semaine le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

« À partir de la semaine prochaine, de la rentrée scolaire (fin des vacances de la Toussaint, NDLR), dans les départements où le taux d'incidence s'est malheureusement restabilisé au-dessus de 50 pour 100 000 habitants (...) le masque va être à nouveau rendu obligatoire pour les enfants des écoles concernées », a expliqué M. Attal à l'issue du Conseil des ministres. « Cela concerne des départements où le masque n'était plus obligatoire pour les enfants », a souligné le porte-parole.

Le passage du taux d'incidence au-dessus du seuil de 50 pour 100 000 habitants entraîne automatiquement le retour du masque dans les écoles primaires. Les enseignants, eux, devaient déjà continuer à le porter.

« On a une boussole depuis le début de cette crise, a souligné Gabriel Attal, c'est que dès lors qu'on peut alléger des mesures de contrainte, nous le faisons. Évidemment ce principe vaut dans les deux sens et dès lors que la situation se dégrade, malheureusement, nous devons réactiver un certain nombre de mesures. »

Avant même les vacances de la Toussaint, le masque était ainsi déjà redevenu obligatoire pour les élèves de primaire dans 21 départements, dont la Lozère ou encore ceux de la région parisienne. Cela va donc porter à une soixantaine les départements où les élèves doivent le porter.

♦ À Paris, les enfants ont toujours été obligés de porter le masque. Ils s'accommodent plus ou moins de cette contrainte, comme ces enfants d'une école primaire qui se racontent au micro de Tanguy Roman Clavelloux, du service France.

Quand j’ai envie d’éternuer, je porte mon masque et des fois j’aime bien. Ça me fait un peu des guilis, raconte Valentin. Pour Yakoum au contraire, le masque est embêtant, il l'empêche de respirer... d'autres rusent... Dans cette école primaire de Paris, Valentin, Yakoum, Tom, Pénélope et Lucas nous racontent comment ils s'en sortent avec le masque

