Pédocriminalité: l’Église de France s’engage à indemniser les victimes avec la vente de biens

On a le sentiment qu’il y a une écoute, qu’ils sont revenus sur Terre, qu’ils ont compris les dommages qu’ils ont causés. Tout cela est très positif, mais il y a deux points qui me paraissent non abordés. D’abord la question des majeurs vulnérables, car la plupart du temps il a été question des victimes mineures dans les propositions faites. Je crains que cette question vienne ternir demain les louanges qu’on peut faire à ces propositions. L’autre, c’est l’absence de reconnaissance du problème des femmes. Pour moi, ça, c'est extrêmement net : on n’a pas l’air de prendre très clairement en compte que la mixité dans les instances, à la fois pastorales et décisionnelles, était une condition de suppression des abus. C’est un fait de sociologie : quand vous êtes dans un système où les mâles décident, ils ont tendance à exercer toute leur puissance sans retenue.