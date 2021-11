Présidentielle 2022: Montebourg en question après sa proposition sur les clandestins

Elle a suscité une pluie de critiques à gauche et des sourires de satisfaction à l'extrême droite. La proposition ce dimanche 7 novembre d'Arnaud Montebourg de bloquer les transferts individuels d'argent vers les pays refusant de reprendre des émigrés illégaux ou condamnés par la justice a également suscité le trouble au sein des troupes du candidat de la gauche souverainiste, toujours bloqué à 2% des intentions de vote. Au point d'interroger sur l'avenir de la campagne présidentielle de l'ancien ministre socialiste.

C'est une réunion sous haute tension qui se tenait ce lundi après-midi entre les membres du conseil politique de l'équipe Montebourg. Plusieurs soutiens de poids du candidat sont très mécontents de la mesure proposée dimanche et se demandent si ça ne va pas tout simplement mettre fin aux ambitions présidentielles d'Arnaud Montebourg, souligne Aurélien Dervenoix, journaliste au service politique de RFI.

Un proche conseiller de l'ancien ministre s'alarme d'ailleurs des défections reçues depuis dimanche et reconnaît que « le candidat s'est pris les pieds dans le tapis » lors de son interview à RTL. Arnaud Montebourg devait bien parler d'immigration, mais pas avec cet exemple du blocage des transferts vers l'étranger. C'est une autre mesure plus consensuelle qui devait être annoncée et qu'Arnaud Montebourg devait finalement révéler ce lundi soir à l'occasion d'un passage télévisé.

J’ai proposé ce midi dans #LeGrandJury de menacer de bloquer temporairement les transferts d’argent particuliers vers les pays qui ne coopèrent pas avec la France pour faire appliquer les Obligations de Quitter le Territoire Français pour résoudre la situation suivante ⤵️ pic.twitter.com/cWdclOy2sO — ☰ Arnaud Montebourg (@montebourg) November 7, 2021

S'adresser à tous les électorats

Il y a en tout cas le feu dans la maison Montebourg. Car une autre partie de ses soutiens assume tout et estime que ce type d'idées « iconoclastes » permet d'abord de se faire entendre et de s'adresser à tous les électorats. Un soutien historique d'Arnaud Montebourg précise ainsi que « ce n'est pas un hasard » si cette polémique intervient alors que se tient ce lundi soir le premier débat des candidats pour l'investiture des Républicains à la présidentielle.

