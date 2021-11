France: Macron conditionne le passe sanitaire à la dose vaccinale de rappel chez les plus de 65 ans

Le président de la République française s'est exprimé dans une allocution télévisée ce mardi 9 novembre, notamment sur la crise du Covid-19 mais aussi d'autres sujets : les retraites, l'énergie... Emmanuel Macron a annoncé que le passe sanitaire serait conditionné à une dose vaccinale de rappel pour les plus de 65 ans et d'autres personnes vulnérables, à partir du 15 décembre. Une campagne de rappel pour les 50-64 ans va être lancée aussi.

Publicité Lire la suite

Emmanuel Macron a débuté l'allocution télévisée de ce mardi par un appel à la responsabilité adressé aux 6 millions de Français âgés de plus de 12 ans encore non vaccinés, les incitant à prendre rendez-vous. « Nous n'en avons pas terminé avec la pandémie », plaide-t-il, évoquant l'augmentation du taux d'incidence cette semaine et celle des hospitalisations comme des « signaux d'alerte », a-t-il insisté.

Le président a surtout annoncé que le maintien du passe sanitaire serait conditionné à la dose de rappel pour les personnes âgées de plus de 65 ans et d'autres publics particulièrement vulnérables. Cette mesure sera appliquée à partir du 15 décembre. Ces personnes ont donc jusqu'à cette échéance pour se faire vacciner, sans quoi leur passe sanitaire ne sera plus valide à compter de cette date.

Les Français âgés de plus de 50 ans pourront par ailleurs recevoir une dose de rappel contre le Covid-19 aussi, mais sans condition. Une nouvelle campagne de vaccination leur sera ouverte à partir de début décembre. Le gouvernement en donnera les modalités « dans les prochains jours », précise le chef de l'État.

« Plus de 80% des personnes en réanimation ont plus de 50 ans, c'est pourquoi une campagne de rappel sera lancée à partir du début du mois de décembre pour nos compatriotes âgés de 50 à 64 ans », a-t-il déclaré lors d'une allocution télévisée. « Nous avons saisi les autorités scientifiques afin qu'elle puisse nous indiquer dans les tout prochains jours les modalités pratiques et les échéances à suivre », a-t-il précisé.

Les annonces présidentielles tombent alors que 3,4 des 7,7 millions de Français éligibles à une nouvelle dose ont pour l'heure été revaccinés, et que le Conseil Constitutionnel a validé la prolongation du passe sanitaire jusqu'à potentiellement fin juillet 2022 ce mardi, censurant néanmoins l'accès des directeurs d'établissements scolaires au statut vaccinal des élèves.

« Redoubler de vigilance »

Depuis septembre, les plus âgés et les plus fragiles sont déjà éligibles à une dose de rappel de vaccin anti-Covid, le plus souvent une « troisième dose », à condition que leur vaccination remonte à plus de six mois. La dose de rappel vise à compenser la perte d'efficacité constatée pour les vaccins utilisés en France au cours du temps.

Dans son adresse aux Français, Emmanuel Macron a appelé les Français à « redoubler de vigilance ». Le port du masque sera maintenu dans les écoles. Les contrôles du passe sanitaires seront renforcés, notamment dans les ports, les aéroports et les gares.

Hors Covid-19, le président de la République a aussi évoqué le nucléaire, annonçant que la France allait construire de nouveaux réacteurs nucléaires sur son sol, et la réforme des retraites, jugeant que les conditions « ne sont pas réunies pour relancer » le chantier à l'heure actuelle, mais délivrant un discours posant les bases politique de sa possible campagne électorale sur le sujet.

« La situation sanitaire que nous vivons et qui est en train de se dégrader partout en Europe ; le souhait unanime exprimé par les organisations syndicales et professionnelles de concentrer les efforts sur la reprise ; le besoin de concorde dans ce moment que vit notre nation ; font que les conditions ne sont pas réunies pour relancer aujourd'hui ce chantier », observe M. Macron.

« Pour autant, notre volonté de sauver notre modèle par répartition et d'en corriger les inégalités n'a pas changé. Et dès 2022, il faudra, pour préserver les pensions de nos retraités et la solidarité entre nos générations, prendre des décisions claires », à savoir selon lui « travailler plus longtemps en repoussant l'âge légal, aller vers un système plus juste en supprimant les régimes spéciaux, en harmonisant les règles entre public et privé et en faisant en sorte qu'au terme d'une carrière complète, aucune pension ne puisse être inférieure à 1 000 euros ».

Et d'évoquer la possibilité de « partir en retraite progressivement, d'accumuler des droits plus rapidement pour celles et ceux qui le souhaitent » et « d'encourager le travail au-delà de l'âge légal aussi pour celles et ceux qui en ont envie ».

Pour garantir l'indépendance énergétique de la France, pour garantir l'approvisionnement électrique de notre pays et atteindre nos objectifs, en particulier la neutralité carbone en 2050, nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays et continuer de développer les énergies renouvelables Allocution d'Emmanuel Macron du 9 novembre 2021 - Notre édition spéciale RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne