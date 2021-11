Présidentielle en France: un premier débat policé entre les candidats à l'investiture à droite

C'était le premier grand rdv des candidats à l'investiture du parti Les Républicains, retransmis sur LCI (photo), RTL et avec Le Figaro. Sur la photo : Michel Barnier, Xavier Bertrand, Eric Ciotti, Philippe Juvin et Valérie Pécresse. © LCI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Débattre mais ne pas s'étriper, c'était l'enjeu de ce premier débat télévisé entre les candidats à l'investiture à droite. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Eric Ciotti et Philippe Juvin ont confronté leurs solutions sur LCI, RTL et Le Figaro avec une mission: séduire les militants qui feront leur choix début décembre lors du congrès du parti, et au-delà convaincre les Français de leur capacité à remporter la présidentielle en avril 2022. Peu de différences programmatiques profondes entre les postulants et des échanges polis...