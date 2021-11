Construction de nouveaux EPR en France: E. Macron relance la guerre nucléaire

EPR versus SMR

Les EPR sont de gros réacteurs nucléaires conçus au début des années 90. Six chantiers devraient être lancés en plus de celui de Flamanville débuté en 2007. Mais EDF assure avoir appris de ses erreurs et se tient prêt pour le coup d'envoi de ces projet.

Six gros réacteurs, rien à voir donc avec les futurs SMR -petites centrales déjà en service en Chine- promis par Emmanuel Macron dans son plan France 2030. Mais pour le moment la technologie EPR est la seule opérationnelle « d'un point de vu industriel » selon la ministre française de l'Ecologie Barbara Pompili.

La France va donc sortir son porte monnaie. Cette relance du nucléaire devrait coûter 46 milliard d'euros à l'Etat.