La lanceuse d'alerte contre Facebook Frances Haugen devant les parlementaires français

Après Londres, Lisbonne et Bruxelles, Frances Haugen, la lanceuse d'alerte contre Facebook, rebaptisé Meta, continue sa tournée européenne. Elle est venue à Paris afin de dénoncer les pratiques du réseau social pour qui elle a travaillé pendant deux ans. Frances Haugen a été longuement auditionnée par la commission des Lois et de la commission des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, avant un rendez-vous similaire dans l'après-midi au Sénat.

Publicité Lire la suite

Frances Haugen poursuit sa croisade. Depuis plus d’un mois, la lanceuse d’alerte arpente les forums pour dénoncer les dangers de Facebook.

Devant les députés français, elle a plaidé pour des réseaux sociaux à l’échelle humaine, débarrassés des mécanismes qui alimentent la désinformation et la propagation de contenus haineux, et représentent un danger pour la démocratie.

« Je suis extrêmement inquiète des projets de Facebook, particulièrement sur sa volonté de créer de véritables environnements professionnels dans ce “métavers” » cette doublure numérique du monde physique où l’entreprise entrevoit d’immenses possibilités commerciales, a-t-elle expliqué.

« Imaginons que vous travailliez à la maison et que votre employeur décide de devenir une entreprise du “métavers” » de Facebook, « vous ne pourrez plus décider si Facebook peut vous espionner ou non... », a-t-elle souligné. Le « métavers » permettra à Facebook de « rassembler des tonnes de nouvelles données sur vous », a-t-elle rappelé, mettant en garde contre le recours à des « capteurs » ou des « micros » dans l’environnement de l’utilisateur. « C’est un problème important parce que c’est un problème de consentement », a-t-elle relevé.

« Si votre famille et vos amis constituent une plus grande partie de ce que vous voyez, vous avez moins de discours haineux, moins de polarisation, de nudité ou de violence », a insisté Frances Haugen, qui a pris pour cibles les grandes plateformes : « Il faut obliger ces entreprises à rendre des comptes, il faut de nouvelles règles pour leurs modèles économiques ».

"Les produits de Facebook attisent les divisions et affaiblissent les démocraties."@FrancesHaugen critique les pratiques du géant du numérique et l'accuse de privilégier les "profits colossaux" à la "sécurité des usagers". >> https://t.co/hRSkae7Em0 #Facebook #DirectAN pic.twitter.com/ZdwT3AIwda — LCP (@LCP) November 10, 2021

►À lire aussi : La lanceuse d’alerte Frances Haugen demande au Congrès de mieux réguler Facebook

Frances Haugen a salué à plusieurs reprises la volonté des Européens de réguler le secteur. Le Digital Services Act et le Digital Market Act pourraient devenir une référence.

Autre question sensible, celle des enfants et de leur addiction. Il faut les protéger, a insisté Frances Haugen, qui a incité les parlementaires français à s’occuper par ailleurs des lanceurs d’alerte. Ils l’ont entendu. Une proposition de loi devrait bientôt être examinée dans l’hémicycle.

►À lire et écouter aussi : Frances Haugen, la lanceuse d’alerte qui fait trembler Facebook

#DirectAN #LanceurAlerte

En ⁦@AN_ComLois⁩ et #AffairesEco pour l’audition de Frances #Haugen, lanceuse d’alerte.

Où il est question de la place des réseaux sociaux, des algorithmes…

Gardons bien la maîtrise! pic.twitter.com/Rz9lGDnoCp — Philippe GOSSELIN (@phgosselin) November 10, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne