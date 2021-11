Procès des attentats du 13-Novembre: l'ancien président Hollande à la barre

Au procès des attentats du 13-Novembre, la cour a entendu François Hollande, mercredi 10 novembre. L'ancien président est venu s'expliquer sur son rôle ce soir-là, mais surtout sur ses actions avant et après les attaques. En début de procès, l'accusé Salah Abdeslam, seul membre des commandos encore en vie, avait repris les revendications avancées par les assaillants du Bataclan, justifiant les attentats comme une « revanche » après l'intervention française en Irak et en Syrie. Durant quatre heures, l'ex-chef d'État a défendu ses décisions prises au nom de la France en matière de politique étrangère.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale, Laura Martel

« Quand il y a un attentat, c'est forcément un échec », reconnaît François Hollande. Mais à la barre, l’ex-président ne montre que peu de regrets. Le commando du Bataclan l'avait personnellement incriminé et justifié les attentats comme des représailles après les frappes françaises en Syrie. Porte-t-il donc une part de responsabilité ? « Je ferais exactement la même chose aujourd'hui », répond-il.

Et de rappeler les appels du groupe État islamique à cibler la France dès 2014, et les attentats menés courant 2015. « On nous a fait la guerre, nous avons répondu », pointe-t-il, soulignant que les commandos avaient déjà été envoyés avant les bombardements en Syrie de septembre 2015. « Nous n’avons pas été frappés pour nos actions à l’étranger, mais pour nos modes de vie », estime-t-il.

Y a-t-il eu des ratés dans l’évaluation de la menace ? En novembre 2015, « nous étions sous la menace chaque jour, nous le savions, mais nous ne savions pas où, quand et comment ils allaient frapper », se défend M. Hollande. Quant aux causes profondes qui ont mené des Français à en tuer d’autres, tout juste reconnaît-il qu’on « aurait pu faire mieux pour accompagner certains individus ».

Mais est-ce pour autant « la faute du système éducatif, de la République », ou plutôt d’une « propagande efficace » qui a « capturé » des individus « chancelants » ?, s’interroge l'ancien chef de l'État socialiste, en référence à la communication de l'EI. « Je ne veux pas entrer dans cette logique où ce serait à nous d’expliquer ce qui s’est produit et d’en rendre compte », conclut François Hollande.

Aujourd’hui, souligne l’ex-président, l'État islamique « n'a pas totalement disparu, mais il est incapable de mener une opération comme le 13-Novembre ». « Et de ce point de vue, ajoute-t-il, une bataille a été remportée, même si la guerre n’est pas finie. »

► Procès du 13 novembre 2015 : Tous nos articles sur le site de RFI

L'ancien chef de l'État avait été cité comme témoin par une association de victimes, Life for Paris, ce qui avait provoqué une polémique, certains du côté de la défense et d'autres de l'accusation jugeant sa venue inutile. Mais le président de l'association, Arthur Dénouveaux, estime avoir appris des choses lors de ces quatre heures d'audition. C'est ce qu'il a expliqué au micro de RFI.

On a pu glaner quelques éléments qu'on n'était pas venu chercher. Par exemple je pense que personne ne savait qu'il s'était décidé à venir au Stade de France à la dernière minute, et que donc le Stade de France n'était pas un attentat contre lui 02 PROCES 13N _Son Audition F. Hollande - réac. A. Dénouveaux Laura Martel

Dans une démocratie, pour punir les responsables ou les complices d’une attaque monstrueuse, la réponse est celle du Droit et non de la vengeance. C’est pourquoi la démocratie sera toujours plus forte que la barbarie. C’est toujours elle qui l’emporte à la fin. pic.twitter.com/5GcTzyyqCc — François Hollande (@fhollande) November 10, 2021

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne