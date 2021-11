Covid-19: au Forum de Paris sur la Paix, le patron de l’OMS appelle au courage politique

Réduire les fractures mondiales, c’est le thème du Forum de Paris sur la Paix qui a été inauguré ce jeudi après-midi par le président français Emmanuel Macron et la vice-présidente américaine Kamala Harris.

Avec notre envoyé spécial à la Grande Halle de La Villette, Achim Lippold

S’il fallait retenir une phrase des débats de ce jeudi après-midi, ce serait celle du président de l’Organisation mondiale de Santé. La fin de la pandémie ne dépend plus du progrès technique, mais de notre courage politique, a déclaré Tedros Ghebreyesus, pointant du doigt les pays du G20 qui n’ont pas fait assez pour partager leurs vaccins avec les pays pauvres.

Le président français Emmanuel Macron confirme : il reste des efforts à faire pour faciliter l’accès des pays du sud aux vaccins anti-Covid. Le chef de l'État a demandé plus d’aide pour permettre à ces pays de produire eux-mêmes leur vaccin.

L’autre thème fort de la journée était la régulation du cyberespace, un thème cher à la France qui souhaite mobiliser des gouvernements et des entreprises en faveur d’une meilleure régulation de l’internet. Avec un certain succès : la vice-présidente américaine Kamala Harris a annoncé ce jeudi que les États-Unis allaient rejoindre l’appel de Paris, une initiative française présentée lors du premier Forum sur la Paix il y a trois ans, qui a pour objectif de rendre le cyberespace plus sûr.

Une trentaine de chefs d’État et de gouvernement participent en présentiel et à distance à cette quatrième édition du Forum de Paris sur la Paix, qui rassemble également des chefs d’entreprise et des représentants d'ONG. Créé en 2018, cet événement annuel vise à instaurer un rendez-vous régulier des décideurs mondiaux à Paris à l'image de ce qui se fait à Davos en matière économique ou à Munich sur les enjeux de sécurité, deux événements très courus à chaque début d'année.

