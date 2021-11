Forum de Paris sur la paix: le président de l'événement fait le point des enjeux

On a envoyé tellement de choses dans l'espace et en particulier dans l'orbite basse, tellement de satellites, mais aussi de morceaux de lanceurs... Vous savez, une fusée quand elle décolle, elle laisse des morceaux derrière elle. Et donc on l'a fait à tel point que l'environnement orbital est pollué. Il y a tellement de satellites et de débris qu'il y a une vraie menace pour la pérennité de son utilisation.