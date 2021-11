France-Covid-19: élargissement de la campagne vaccinale de la troisième dose

Les plus de 65 ans vaccinés depuis plus de six mois devront avoir fait la dose de rappel pour que leur passe sanitaire reste valide. C’était l’une des annonces du président français Emmanuel Macron dans son allocution, le mardi 9 novembre au soir. Objectif : donner un coup d’accélérateur à la campagne de rappel, alors que l’épidémie connaît un rebond dans l’Hexagone. Cette injection vise à contrecarrer la baisse de l’immunité qui intervient environ six mois après la vaccination. La dose de rappel va aussi être accessible aux 50 - 64 ans à partir du 1er décembre.

Depuis septembre 2021, les personnes les plus à risque de faire des formes graves du Covid-19 et vaccinées depuis au moins six mois sont incitées à faire le rappel vaccinal. Sont concernées les plus de 65 ans et les individus atteints de comorbidités : diabète, problèmes pulmonaires, obésité. À noter que les soignants sont - eux aussi - éligibles à cette injection.

Campagne laborieuse

Mais la campagne est laborieuse, en particulier chez les personnes fragiles de moins de 65 ans, et vaccinées donc depuis plus de six mois : 80% d’entre elles n’ont pas reçu le rappel. Chez les plus de 65 ans, la proportion est de 30%. En tout, 3,5 millions de personnes éligibles à ce jour n’ont pas fait cette piqûre.

Il y a donc une marge importante de progression qu’Emmanuel Macron entend combler très vite, en tout cas chez les seniors ; à partir du 15 décembre leur passe sera désactivé s’ils n’ont pas fait le rappel six mois et cinq semaines après leur précédente injection. Pour les moins de 65 ans atteints de comorbidités, pas de mesure de la sorte, sans doute en raison du secret médical.

Même régime pour les 50 - 64 ans

En revanche, les 50 - 64 ans, qui pourront accéder au rappel à partir du 1er décembre, risquent d’être soumis au même régime que leurs aînés, à en croire Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement.

