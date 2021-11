France: un «Jardin de la paix» pour les travailleurs chinois de la Première Guerre mondiale

En cette journée de commémoration de l'armistice qui a mis fin à la Première Guerre mondiale, un hommage sera rendu aux étrangers venus soutenir l’effort de guerre, notamment avec un jardin pour les travailleurs chinois inhumés à Noyelles-sur-Mer, dans le nord de la France.

« C'était le 11 novembre 1918. Un jour que je n'oublierai jamais. Ce jour-là, à partir de 11h, partout les combats se sont arrêtés », racontait Gu Xingqing, interprète et écrivain chinois, qui fit partie du Chinese Labour Corps.

Comme lui, quelque 140 000 travailleurs chinois ont quitté la province orientale du Shandong à partir de 1916 pour être embauchés par les Français et les Britanniques dans les usines de munitions ou nettoyer les tranchées. Huit cent quarante-neuf d’entre eux sont enterrés au cimetière de Noyelles-sur-Mer, où vont débuter ces jours-ci les travaux d’un « Jardin de la paix ».

« Ces gens sont oubliés, un peu perdus dans un champ agricole très loin de leur pays natal », souligne Tiantian, au micro de notre correspondant à Pékin, Stéphane Lagarde. Cette paysagiste de Tianjin (est de la Chine) est diplômée de l’école de Versailles et fait partie de l’équipe qui a remporté l’appel d’offre pour la construction de ce jardin. « Les champs d’aujourd'hui étaient hier des champs de bataille. C’est aussi le contraste de cette histoire. »

Contraste entre hier et aujourd’hui, une mémoire que les paysagistes entendent rappeler au travers d’un jardin discret, très calme au milieu des champs à perte de vue de la campagne de la Somme. Un petit banc sur un petit talus regarde vers l’est et cet Orient lointain d’où sont partis, il y a plus d’un siècle, ces hommes qui ont tout laissé derrière eux.

