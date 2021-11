France: des incidents à la centrale nucléaire du Tricastin auraient été dissimulés par EDF

Normalement dans toute entreprise respectueuse des lois et des règlements, son alerte aurait dû être prise en considération. À l'inverse, on va lui faire subir un certain nombre de représailles et intimidations pour tenter de le réduire au silence. Il a donc été contraint de se tourner vers la justice pour tenter d'obtenir non seulement la confirmation de son propre préjudice, mais aussi la confirmation des agissements qu'il a révélés.