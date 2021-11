Nouvelle-Calédonie: le référendum sur l'autodétermination maintenu au 12 décembre

Les Calédoniennes et les Calédoniens qui souhaitent se rendre aux urnes le 12 décembre 2021, pourront choisir s'il veulent ou non du maintien dans le giron français.

Le troisième et dernier référendum sur l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie aura bien lieu. Le gouvernement français a décidé de le maintenir au 12 décembre. Une décision contestée par les indépendantistes kanaks qui réclamaient un report du scrutin en raison de l'épidémie de Covid-19.

Les indépendantistes kanaks, le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie, avaient prévenus il y a trois semaines : la situation sanitaire ne permet pas de tenir un référendum dans de bonnes conditions.

Logiquement, le Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) met donc sa menace à exécution : il appelle à ne pas participer au troisième et dernier référendum prévu par le processus de décolonisation de cet archipel du Pacifique qui avait été colonisé au milieu du XIXe siècle.

Les conditions réunies pour la tenue du scrutin

Les autorités françaises jugent au contraire que les conditions sont réunies pour la tenue de ce scrutin. La Nouvelle-Calédonie a longtemps été épargnée par le Covid-19, mais la situation s'est dégradée en septembre. Il y avait alors plusieurs centaines de nouveaux cas de Covid par jour, 272 personnes sont mortes. Depuis, le pic de contamination a été atteint et l'on est retombé à 40 cas par jour. Et la vaccination progresse.

La situation sanitaire est maîtrisée, assure le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Il précise que la décision de maintenir la date du 12 décembre a été prise lors d'une réunion présidée par le président Emmanuel Macron. Pour le gouvernement, c'est un devoir d'organiser ce référendum en temps et en heure, comme prévu par l'Accord de Nouméa. Une décision applaudie par les partisans du « non » à l'indépendance.

En creux, les partisans du « non » et le gouvernement français affirment que les indépendantistes ont peur de perdre ce référendum. « Ils font un refus d'obstacle », s'agace une source gouvernementale française. Le « non » à l'indépendance l'a déjà emporté lors des deux premiers référendums de 2018 et 2020.

Les indépendantistes ne reconnaîtront pas le résultat

Le choix des indépendantistes peut-il faire dérailler le processus d’autodétermination ? La question se pose. Le FLNKS annonce qu'il ne reconnaîtra pas le résultat, alors que le processus est engagé depuis 1988 et les Accords de Matignon, confirmés par l'Accord de Nouméa.

Mais du côté du ministère de l'Outre-mer, on se veut confiant et rassurant. Et l'on rappelle que, quel que soit le résultat du troisième et dernier scrutin, des discussions s'ouvriront juste après dans l'archipel.

Une période de transition d'un an et demi est prévue, au cours de laquelle les Calédoniens vont réfléchir sur l'avenir institutionnel de l'archipel et le degré d'autonomie qu'ils souhaitent. Le processus d'autodétermination ne va donc pas s'arrêter.

