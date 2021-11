L'acteur américain Forest Whitaker va s'investir pour la jeunesse de Seine-Saint-Denis

La star américaine Forest Whitaker compte s'investir dans la jeunesse du département le plus pauvre de la France métropolitaine, en Seine-Saint-Denis. Venu au Forum de Paris sur la Paix, l'acteur afro-américain âgé de 60 ans, se rend ce samedi 13 novembre à La Courneuve - en proche banlieue parisienne - pour appréhender les besoins sur le terrain, en tête-à-tête avec le président du département.

Forest Whitaker fait partie des artistes engagés aux quatre coins du monde. L’acteur afro-américain, doublement oscarisé, est aussi bien envoyé spécial de l’Unesco pour la paix et la réconciliation, que fondateur et président d’une ONG à son nom. Créée en 2012, elle a pour vocation de soutenir les jeunes dans des régions touchées par la violence et les conflits.

Leur porte-parole a fait le tour d'Afrique du Sud jusqu'au Mexique avant de s'arrêter, au printemps dernier, en région parisienne où il a été particulièrement marqué par la pauvreté de la Seine-Saint-Denis, le département qui a servi de décor pour le film multiprimé « Les Misérables » du réalisateur franco-malien Ladj Ly.

Médiation des conflits et apprentissage

Stéphane Troussel, président de la Seine-Saint-Denis, va retrouver Forest Whitaker pour un premier état des lieux. « L’acteur est engagé avec sa sensibilité, son parcours, son histoire personnelle, il est sensible à ce territoire de la Seine-Saint-Denis à la fois le plus pauvre de France, mais aussi le plus jeune de France métropolitaine avec des jeunes qui, certes, rencontrent des difficultés, mais sont bourrés d’énergie et de talent », explique-t-il.

Une enveloppe d'un million d'euros et demi est évoquée, destinée notamment à la médiation des conflits et à l'apprentissage de métiers d'avenir pour les jeunes.

