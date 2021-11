Salon du «Made in France»: la relocalisation pour faire face à la crise

Une conférence en présence de cinq candidats à la présidentielle

Tous les candidats à l’élection présidentielle en France parlent désormais de relocaliser des entreprises sur le territoire national et de réindustrialiser la France. C’était l’objet d’une conférence organisée ce vendredi par le magazine Marianne au salon du Made in France. Cinq candidats, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre Laurent en représentation de Fabien Roussel, Arnaud Montebourg, Valérie Pécresse et Marine Le Pen y ont exposé leurs solutions.



Valérie Pécresse veut réduire la bureaucratie, les impôts et les cotisations sociales pour rendre les entreprises françaises plus compétitives. AÀ l’inverse, le candidat communiste promet un État plus fort qui demande des comptes aux entreprises qu’il soutient. « L’État a laissé les mains libres à des actionnaires privés qui se sont calés sur les stratégies de délocalisation. Si nous pouvons le faire par la négociation, nous le faisons par la négociation. S’il faut reprendre la main dans l’actionnariat du groupe, nous le faisons », détaille Pierre Laurent en représentation de Fabien Roussel.



Pour Arnaud Montebourg, chantre du Made in France, l’État doit même financer la construction d’usines dans des filières stratégiques et créer un délit de trahison économique pour les dirigeants. « Établir une liste des 500 entreprises et tous ceux qui commenceront à essayer de vendre sans l’autorisation d’un gouvernement seront poursuivis pénalement ».



Tous promettent d’enclencher un bras de fer, plus ou moins fort, avec l’Union européenne pour modifier les traités qui empêchent par exemple la priorité nationale dans les commandes publiques. C’est le cas du souverainiste Nicolas Dupont-Aignan et de la candidate d’extrême droite Marine Le Pen. « De temps en temps, il faut faire un peu de forcing. C’est la capacité de résister à des pays puissants et qui défendent leurs propres intérêts », affirme-t-elle.